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رئيس التحرير
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أخبار العالم

السودان وفلسطين .. تفاصيل اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيرته النرويجية

تفاصيل اتصال هاتفي
تفاصيل اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيرته النرويجية

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفياً اليوم الإثنين، من وزيرة خارجية النرويج " أنيكين هويتفيلد"، تناول سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وهولندا، والمستجدات الخاصة بالأوضاع فى السودان والقضية الفلسطينية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيرين أكدا خلال الاتصال على تطلع مصر والنرويج لتعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها في مختلف المجالات، مضيفاً بأن الوزيرة النرويجية حرصت علي الاستفسار عن تقييم وزير الخارجية لمخرجات قمة دول جوار السودان، مشيدةً بالمبادرة المصرية بعقد القمة، ومعربةً عن تطلعها لأن تسهم جهود دول جوار السودان فى حلحلة الأزمة السودانية ووقف الحرب الدائرة.

وحرص وزير الخارجية على استعراض جهود مصر منذ بداية الأزمة المطالبة بالوقف الفورى لإطلاق النار، والترحيب بالأخوة السودانيين في مصر، ودعم المعابر الحدودية بالفرق والمعدات الطبية والإغاثية والإنسانية اللازمة لتقديم الدعم للوافدين السودانيين.

وأشاد شكرى بما شهدته القمة الأخيرة من توافق الدول المشاركة حول التأكيد على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، وأهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، والتعامل الجاد والشامل مع الازمة الراهنة وتبعاتها الإنسانية، بالإضافة إلى تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية عبر أراضي دول الجوار، والتأكيد على أهمية الحل السياسي لوقف الصراع الدائر، وتشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة على مستوى وزراء خارجية دول الجوار.

ومن ناحية أخرى، وبناء على استفسار من وزيرة خارجية النرويج، استعرض سامح شكرى تقييم مصر للأوضاع فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشدداً على ضرورة وقف حلقة العنف الدائرة، ووضع حد للاقتحامات الإسرائيلية المتكررة ضد المدن والقرى الفلسطينية، وأهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل تحقيق التهدئة وإعادة الأمل فى استئناف عملية السلام.

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