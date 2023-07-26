اتجاه في الأهلي لعودة لاعبه المعار إلى فيوتشر

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن صفقة انتقال سوزا إلى الأهلي باتت صعبة للغاية، في ظل تعنت فريق جونبوك الكوري في الموافقة على عرض النادي.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الأهلي استقر على الدخول في مفاوضات مع مهاجم آخر، وسوف تتضح ملامح الصفقة الهجومية خلال الساعات المقبلة".

وأضاف: "كريم نيدفيد وصلاح محسن، سيعودان لصفوف الأهلي بشكل رسمي في الموسم المقبل".

شبانة: اتجاه لعودة سعد سمير للنادي الأهلي

وأكمل: "سعد سمير ومصطفى البدري انتهت إعارتهما لصفوف فيوتشر ولم يطلب النادي تجديد الاعارة، وهناك اتجاه وتفكير داخل الأهلي بإمكانية وجود سعد مع الفريق في الموسم المقبل".