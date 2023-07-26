ميدو يشيد باتحاد الكرة بسبب لائحة الموسم الجديد بشأن المدربين

قال الإعلامي أحمد حسام ميدو، إن قرار اتحاد الكرة في الموسم الجديد بشأن المدربين، قرار جيد.

وأكد ميدو في تصريحات عبر برنامجه الريمونتادا على قناة المحور: "أحيي اتحاد الكرة على قرار أحقية المدربين في تدريب فريقين فقط في الموسم الواحد".

وأضاف: "القرار الخاص بالمدربين خطوة مهمة نحو تطوير الكرة المصرية".

وعن فيتوريا، قال ميدو: “حازم إمام كان ذكياً في اختيار فيتوريا وكانت مسئولية مش سهلة على حازم إمام في التعاقد مع مدرب كبير بحجم روي فيتوريا”.

واختتم: "فيتوريا بدأ في خلق شكل جديد لمنتخب مصر ونادي أهلي جدة قدم عرضًا كبيرًا ومميز لروي فيتوريا".