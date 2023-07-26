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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تشمل المواطن الأمريكي.. الاتحاد الأوروبي يفرض نظام تأشيرة جديد للسفر إليه

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أنه اعتبارا من عام 2024 سيتم تطبيق نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي ETIAS، الذي يطلب من السياح الحصول على موافقة مسبقة قبل السفر، وسيشمل هذا القرار الأوروبي المواطنين من الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعتبر نظام المعلومات وتصاريح السفر الأوروبي ETIAS هو عملية مباشرة لتقديم الطلبات عبر الإنترنت واستلام الموافقة عبر البريد الإلكتروني. 

وسيحتاج المسافرون لملئ نموذج يتضمن بيانات المتقدم الأساسية، وسيرته الذاتية وخطط السفر، بالإضافة للأسئلة الأمنية.

وبرغم أن معظم الاشخاص المتقدمين سيحصلون على الموافقة في غضون ساعة، فقد يواجه البعض فترة انتظار تصل إلى 96 ساعة لإجراء مزيد من عمليات الفحص.

وتبلغ تكلفة التقديم على النظام الأوروبي الجديد، حوالي 8 دولار للمسافرين من جميع الأعمار، وبمجرد استلام الموافقة سيكون تصريح السفر ساريا لعدة مرات دخول على مدار 3 سنوات أو لحين انتهاء صلاحية جواز السفر.

ورغم الإجراءات الجديدة، إلا أن مدة الإقامة التي تتاح للسائحين الأمريكين في أوروبا لن تتغير، حيث يسمح لحاملي جوازات السفر الأمريكية بالبقاء لمدة تصل إلى 90 يوما خلال فترة 180 يوما بدون تأشيرة، بينما يلزم الحصول على تأشيرة خاصة للإقامة التي تزيد عن 90 يوما.

والحصول على ترخيص من نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي سيكون مطلوبا للسفر لجميع دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أعضاء منطقة شنجن، مثل إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، مثل أيسلندا والنرويج وسويسرا، والأعضاء المستقبليين بمنطقة شنجن، مثل بلغاريا وقبرص، والدول الأوروبية الصغيرة، مثل أندورا وموناكو.

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