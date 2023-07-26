ارتفاع في درجة الحرارة يفضي إلى حرائق ورياح تزيد من اشتعالها.. أوروبا تواجه مناخا يسبب الوفاة

أوروبا تواجه مناخا مزدوجا.. حرارة مرتفعة ورياح باردة

إيطاليا تضع 16 مدينة في حالة تأهب بسبب ارتفاع درجة الحرارة

حرائق تجتاح الغابات وتجبر الآلاف على النزوح

شهدت القارة الأوروبية حالة من الانقسام في الطقس، حيث عانة حرارة شديدة عبر جنوب القارة بينما تضرب العواصف البلدان في الشمال. اندلعت حرائق الغابات في اليونان وإسبانيا وجنوب إيطاليا، واجتاحت الرياح والبرد أجزاء من ألمانيا وسويسرا وشمال إيطاليا.

مع كون شهر يونيو هو الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق في تاريخ مراقبة درجات الحرارة البالغ 174 عامًا - ومن المقرر أن يكون شهر يوليو أكثر سخونة - فإن جنوب أوروبا يكافح حاليًا آثار درجات الحرارة الحارقة.

أغلقت الحرائق مطار باليرمو في صقلية اليوم وتستمر الحرائق في إحداث الفوضى في اليونان حيث أجبر آلاف الأشخاص على الفرار سيرًا على الأقدام. كما تم الإبلاغ عن حرائق في كرواتيا وفرنسا والبر الرئيسي لإيطاليا وإسبانيا وتركيا وروسيا.

ورغم تفاقم الحرارة الشديدة، فإن أشكالًا أخرى من الطقس القاسي تضرب أيضًا البلدات والمدن في جميع أنحاء شمال أوروبا.

في شمال إيطاليا، تسببت الأشجار المتساقطة في مقتل اثنين وفي مكان آخر، أطاح إعصار برافعة بناء في سويسرا، مما أسفر عن مقتل شخص، ودمر أسطح المباني. وضربت العواصف فرنسا وألمانيا مع هطول أمطار غزيرة غمرت شوارع برلين.

العام الماضي، تسببت موجات الحر في أكثر من 61600 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة في 35 دولة أوروبية وتسببت في حرائق غابات مدمرة. هذا العام، قد تتجاوز درجات الحرارة الرقم القياسي الحالي لأوروبا البالغ 48.8 درجة مئوية وهو رقم قياسي مسجل في صقلية في أغسطس 2021.

شهد البحر الأبيض المتوسط أيضًا درجات حرارة عالية بشكل غير عادي ، كما هو الحال في نصف الكرة الشمالي ككل.

تعني درجات حرارة البحر المرتفعة أن موجات الحر يمكن أن تكون شديدة التطرف ، حيث لا تنخفض درجات الحرارة في الليل بقدر ما تنخفض عادةً.

وفيما يلي لمحة عن تأثير الطقس السئ علي بعض الدول الأوروبية:

إيطاليا

تسببت حرائق الغابات في إغلاق مطار باليرمو في صقلية يوم الثلاثاء وتسببت العواصف الشديدة في أضرار ومقتل شخصين في شمال البلاد.

وقالت شركة تشغيل المطار في تغريدة على تويتر إن المطار في عاصمة صقلية سيظل مغلقًا، حيث يعمل رجال الإطفاء على إخماد حريق كبير في منطقة قريبة تسبب أيضًا في تعطيل الطرق المحلية وحركة السكك الحديدية. زاد الحادث من بؤس السفر في صقلية في ذروة الموسم السياحي.

تم إغلاق مطار كاتانيا الرئيسي في الجزيرة، خامس أكبر مطار في إيطاليا، الأسبوع الماضي بسبب حريق في مبنى ركاب، وأعيد فتحه لبضع رحلات فقط.

ووضعت إيطاليا ، الثلاثاء، 16 مدينة في حالة تأهب قصوى بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

اجتاحت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة والبرد مدينة ميلانو في الساعات الأولى، وأغرقت الشوارع واقتلعت الأشجار، وسقط الكثير منها على السيارات المتوقفة.

في المنطقة المحيطة ببريشيا، قُتلت فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا في معسكر كشافة عندما سقطت شجرة على خيمتها، وفقًا لوكالات الأنباء الإيطالية.

وتعرضت طائرة تابعة لشركة دلتا متجهة إلى نيويورك كانت تقلع من مطار مالبينسا في ميلانو يوم الاثنين لأضرار بالغة جراء عاصفة برد وأجبرت على الهبوط في روما.

كما تعطلت خدمات القطارات بشدة. وتعد إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية تضررًا من تغير المناخ ، وعانت من فيضانات قاتلة في مايو.

أجرى مسؤولون إيطاليون محادثات أزمة يوم الإثنين حول كيفية إدارة انقطاع التيار الكهربائي في صقلية الذي خلف مئات الآلاف من الأشخاص بدون كهرباء وماء لعدة أيام.

سويسرا

لقي شخص مصرعه وأصيب حوالي 15 آخرين في شمال غرب سويسرا يوم الاثنين بعد أن ضرب "إعصار" مدينة في جبال الجورا ، مما تسبب في أضرار جسيمة.

قالت شرطة نيوشاتيل إن العاصفة "تسببت في وفاة شخص في الخمسينيات من العمر عقب سقوط رافعة بناء، وتم علاج حوالي 15 جريحًا من قبل خدمات الطوارئ".

تجري عمليات الإنقاذ والتنظيف ، بينما حثت شرطة نيوشاتيل الناس على عدم تعريض أنفسهم لمخاطر مثل سقوط البلاط أو الأشجار. كما حذرت من احتمال حدوث المزيد من العواصف وحثت الناس على تجنب الخروج من المنزل.

في غضون ذلك ، أصدرت الشرطة السويسرية أوامر إخلاء في 17 يوليو لعدة قرى جبلية بسبب انتشار حريق على الجانب الحرجي لجبل في مقاطعة فالي بالقرب من الحدود الإيطالية.

وأجبر أكثر من 200 شخص على الإخلاء. على الرغم من أن الوضع كان "مستقرًا" ، إلا أن الحرائق لم تتم السيطرة عليها تمامًا في 22 يوليو، وفقًا لما ذكره مسؤول محلي وفقًا لوسائل الإعلام السويسرية.

ألمانيا

أعلنت خدمات الطوارئ في برلين "حالة الطوارئ" بسبب الطقس السيء، مع هبوب عواصف عنيفة تجتاح العاصمة الألمانية.

أضافوا أن الأمطار الغزيرة والرياح تسبب في أن فرقة الإطفاء في المدينة تلقت أكثر من 350 مكالمة طوارئ متعلقة بالطقس من الإثنين إلى الثلاثاء.

اليونان

أجبرت النيران المشتعلة منذ يوم الأربعاء في جزيرة رودس على إجلاء 19 ألف شخص خلال عطلة نهاية الأسبوع مع وصول النيران إلى المنتجعات الساحلية في جنوب شرق الجزيرة.

أعاد منظمو الرحلات السياحية ما يقرب من 1500 من المصطافين إلى الوطن في بداية إخلاء جماعي يوم الاثنين وقال المسؤولون إن خطر اندلاع حرائق أخرى مرتفع في كل منطقة تقريبًا من البلاد.

كما أجبر حريق غابات عمليات إجلاء من جزيرة كورفو خلال عطلة نهاية الأسبوع. تم توفير المأوى لنحو 2500 شخص، على الرغم من عودة الكثيرين إلى فنادقهم يوم الاثنين.

يحاول رجال الإطفاء، مدعومين بقاذفات المياه الجوية وتعزيزات من عدة دول ، بما في ذلك قبرص وفرنسا وإسرائيل وإيطاليا، السيطرة على الحريق. ذكرت العديد من وسائل الإعلام أن اللهب دعمته رياح قوية وموجات حر.

مالطا

أدى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في جميع أنحاء مالطا بسبب موجة حر استمرت أسبوعًا إلى انتقادات لحكومة رئيس الوزراء روبرت أبيلا، حيث تخشى رجال الأعمال من أن تضر السياحة الصيفية في الجزيرة.

قالت منظمات تجارية إن انقطاع الخدمة لساعات تسببت في قيام المتاجر الكبرى والمطاعم بالتخلص من مخزون المواد الغذائية بقيمة آلاف اليوروهات مع فساد الثلاجات. وعرضت وسائل الإعلام صورا لرفوف فارغة في سوبر ماركت كبير.

يوم الثلاثاء ، قال الحزب الوطني المعارض إن الممرضات في مستشفى للأمراض العقلية تديره الدولة اضطررن لاستخدام الكشافات في هواتفهن المحمولة بعد أن فشلت المولدات في مستشفى جبل الكرمل في العمل أثناء انقطاع التيار الكهربائي قبل عدة ليال.

كما اتهمت الحكومة بإنفاق الملايين على صفقة "فاسدة" لبناء محطة كهرباء جديدة مع تجاهل مشاكل نظام التوزيع.

كما انتقدت جمعية تمثل أصحاب الفنادق، الحكومة ، قائلة إن انقطاع الخدمة سيكون له تأثير ضار طويل الأجل على السياحة ، وهي الدعامة الأساسية لاقتصاد مالطا.

البرتغال

يواجه البر الرئيسي للبرتغال جفافاً واسع النطاق ، حيث تضرر حوالي 90٪ من البلاد. امتد الجفاف خلال شهر أبريل الحار والجاف بشكل غير طبيعي، كما ذكرت وكالة الأرصاد الجوية في مايو.

فرنسا

تم تسجيل حوالي ستة حرائق على نطاق صغير في مناطق نوفيل-آكيتاين وأوكسيتاني وغراند إيست وبوشيه دو رون وجزيرة كورسيكا.

في منتصف أبريل ، قالت الخدمة الجيولوجية الفرنسية إن مستويات المياه الجوفية المنخفضة للغاية وضعت فرنسا في طريقها لجفاف صيفي أسوأ من العام الماضي ، وخاصة في الجزء الجنوبي من البلاد.

روسيا

في منطقة الأورال بوسط روسيا ، في قرية صغيرة بالقرب من ايكاترينبرج ، انتشرت حرائق الغابات في 12 يوليو وتسببت في أضرار جسيمة. توفيت امرأة وتم نقل شخصين إلى المستشفى بسبب الحروق وإحراق 41 منزلاً مع انتشار الحريق بسرعة. ساهمت الظروف الجوية الجافة والرياح في شدة الحريق.

إسبانيا

اندلع حريق غابات في 15 يوليو في جزيرة لا بالما ، مما أدى إلى إجلاء أكثر من 4000 شخص. ذكرت صحيفة الباييس الإسبانية في 19 يوليو أنه تم احتواء الحريق بعد حرق 2900 هكتار من الجزيرة، بما في ذلك 200 هكتار من منتزه كالديرا دي تابورينتي الوطني.

عانت إسبانيا فترة طويلة من الجفاف ، حيث كانت الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023 هي الأكثر جفافاً على الإطلاق.

كرواتيا

سرعان ما انتشر حريق غابات بالقرب من مدينة سيبينيك الساحلية في 13 يوليو ، أججته رياح جنوبية قوية. كان من الصعب السيطرة على الحريق رغم جهود 56 رجل إطفاء و 20 مركبة وثلاث طائرات. تعرضت قرية جراباستيكا لأضرار جسيمة ، بما في ذلك تدمير السيارات والمنازل.

تركيا

قالت المديرية العامة للغابات التركية على حسابها على تويتر إن حرائق الغابات اندلعت في مقاطعتي هاتاي ومرسين بجنوب شرق تركيا ومقاطعة كاناكالي في الشمال الغربي يوم 16 يوليو.