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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المجلس التصديري: مصر الأولى في إنتاج البطاطس بالقارة السمراء لمدة 20 عاما

ارشيفية
ارشيفية

صرح هشام النجار، وكيل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن الشركات المُصدرة للبطاطس تساهم بشكل كبير جدا لدخول العملة الصعبة إلى مصر، مؤكدا أن مصر هي الدولة الأولى المصدرة للبطاطس في العالم على مدار 20 عام.

وأوضح "النجار"، خلال مداخله ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على شاشة " اكسترا نيوز"، أن المحصول يحظى بقيم غذائية عالية جدا، بالإضافة إلى استهلاه للمياه أقل من باقي المحاصيل كالأرز و الذرة و غيرها من المحاصيل.

مكانة مصر المميزة

ولفت "النجار"، إلى أن سبب هذه المكانة التي تحظى بها مصر عالميا، هو موقع مصر الجغرافي المتميز و جوها الملائم لانتاج هذه المحاصيل الزراعية و ذلك ما يُفرقها عن باقي الدول.
 

 

 

 

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