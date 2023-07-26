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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

خارجية البرلمان: القمة الروسية الأفريقية تعزز التعاون الاقتصادي تفعيلا لاتفاقية التجارة الحرة القارية

النائبة سحر البزار
النائبة سحر البزار ، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان

قالت النائبة سحر البزار ، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إن مشاركة مصر في القمة الافريقية الروسية بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي يعزز العلاقات الثنائية ، حيث ان  الاجتماعات رفيعة المستوى مثل هذه القمة تسهل المناقشات حول مختلف القضايا، مما يؤدي إلى توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والصفقات التجارية التي يمكن أن تعزز العلاقات الثنائية بين الدول.

وأضافت البزار فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذه القمة تعزز التعاون الاقتصادي تفعيلا لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بعد دخول الاتفاقية ، حيث تعد هذه الاتفاقية أحد أهم ركائز الأجندة التنموية للاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣، و التي تعمل علي الاندماج الإقليمي وزيادة تنافسية القارة الأفريقية على المستوى العالمي.

وأشارت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن القمة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميان ، حيث يتم عقد القمة تحت شعار "من أجل السلم والأمن والتنمية"، و هو ما يعبر عن اهمية قضايا الأمن الإقليمي، وجهود  مكافحة الإرهاب، وحل النزاعات في إفريقيا وجهود ما بعد النزاعات التي 
تساعد مشاركة مصر فيها بشكل قوي من خلال مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية لمرحلة ما بعد النزاعات الذي تستضيفه مصر، وخطط عمله لحماية الدول من انتكاسات ما بعد النزاعات و هو ما يضمن استقرار الدول من خلال بناء قدرات الدولة لتقوم بمهامها بعد النزاعات بشكل طبيعي و مستقر.

وتابعت: بالنسبة لشراكات الطاقة والبنية التحتية فإنه للقمة دور هام بالنظر في قطاع الطاقة و استخدامها في تنمية القاره الافريقيه وتطوير بنيتها التحتية.

واختتمت : تدعم القمة الروابط الثقافية والدبلوماسية: حيث يمكن من خلال القمة الافريقية الروسية تعزيز الدور الدبلوماسي لتحقيق السلام و الاستقرار بالقارة و عليه تشارك مصر بمبادرتها في استضافة منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، ليكون منصة إقليمية وقارية يجتمع فيها قادة السياسة والفكر والرأي وصناع السلام وشركاء التنمية والتي تعبر بحق عن الهوية الأفريقية لمصر.

عبد الفتاح السيسي القمة الأفريقية الروسية التعاون الاقتصادى الأمن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية

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