البحيرة.. الكشف على 1224 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة هاني جميعة من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية التل الكبير بمركز بدر ، تم خلالها الكشف على 1224 مواطنًا مجانا ، من خلال وجود 9 عيادات طبية .

حيث تنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( الباطنة 305 - الأطفال 453 - الجراحة 113- النساء 89 - تنظيم الأسرة 18 - العظام 188- الأسنان 58 ).

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، وكذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق النائية والمحرومة من الخدمات الطبية داخل القرى والعزب والنجوع.