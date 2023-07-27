صبري فواز: اضطريت للعمل بسدس أجري في 2011 لعودة الفن من جديد

قال الفنان صبري فواز، إنه اضطر إلى العمل بسدس أجره في 2011 بسبب الظروف الصعبة التي كانت تمر بها مصر في الفترة الحالية، مع توقف كل شيء تقريبا، لافتا إلى أنه كان واحد من الفنانين الذين تقدموا بطلب للعمل بسدس أجره من أجل أن يعود الفن من جديد.

صبري فواز: الفلوس وسيلة بالنسبة ليا وليس غرض

وأضاف "فواز"، خلال لقاء خاص مع برنامج "الستات" المذاع عبر فضائية "النهار" ويقدمه كلا من مفيدة شيحة وسهير جودة، أموافقته على العمل بسدس أجره، جعل بعض المنتجين يعتقدون أن هذا هو اجره الحقيقي في فترة بعد عام 2011، ولكن عاد ليحصل على أجره مرة أخرى مثلما كان، "مينفعش أخد موقف كويس للفن وأعمل حاجة بشكل مؤقت، وتبدأ تتعامل معايا أن ده أجري الطبيعي لما الأزمة تعدي".

وتابع: "قلة الفلوس هي اللي تغير مش كترها، والفلوس بالنسبة ليا هي وسيلة نمشي بيها الدنيا وليس غرض، الفلوس وسيلة وليس غرض".