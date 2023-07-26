كلية سياسة واقتصاد القاهرة تعلن تفاصيل دورة الكتابة العلمية

أعلن الدكتور محمود السعيد عميدة كلية السياسة و الاقتصاد جامعة القاهرة ، عن تفاصيل دورة الكتابة العلمية لطلاب الدرسات العليا بالكلية .
وقال الدكتور محمود السعيد ،أن دورة الكتابة للباحثين المسجلين في برامج الدراسات العليا و للراغبين في تحسين مهاراتهم البحثية، تم فتح باب التسجيل .
وأضاف عميد الكلية ، أن الدورة العلمية لتخصصات الاقتصاد و العلوم السياسة و الاحصاء و الادارة العامة و الحوسبة الاجتماعية.
كما أكد " السعيد ، على أن دورة الكتابة تهدف لتنمية القدرات البحثية لدى طلاب البحث العلمى فى مجال العلوم الاجتماعية من خلال تعريفهم باصول البحث العلمى و الكتابة العلمية و اهم اساليب التحاليل الكمى و الكيفى فى البحوث الاجتماعية مع التطبيق على حزم احصائية مختلفة
اهم موضوعات الدورة
- كتابة البحوث فى العلوم الاجتماعية - قواعد النشر الدولى
- قواعد الكتابة العلمية - النشر الدولى فى المجلة الاقتصادية الدولية
- مناهج البحث فى العلاقات الدولية
- تحليل المجموعات البؤرية
- مناهج البحث فى الادارة العامة
- اسس التحليل الكمى و ادواته
- مناهج البحث فى القانون الدولى