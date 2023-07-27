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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى وفاة فريد شوقي.. تعرف على اللحظات الأخيرة في حياته

صدى البلد

تحل اليوم ذكرى وفاة "وحش الشاشة" صاحب القلب الطيب، الفنان فريد شوقي، الذي استطاع أن يترك لجمهوره العديد من الأعمال الفنية التي ما زالت  محفورة في الأذهان. 

كشف الفنان سمير صبري عن اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الراحل فريد شوقي وذلك عبر  برنامج بوضوح على قناة الحياة  . 

وقال سمير صبري :" في أواخر أيام وحش الشاشة  شاركت معه في فيلم اسمه "فتوة الناس الغلابة"، وكان وقتها يشعر بالتعب في قلبه، واحنا في المطار بنصور في يوم، شعر بالتعب، وقالي الحقني، اطلبلي الإسعاف.. وبالفعل طلبت الإسعاف، وأخبرته أنها ستحضر بعد 10 دقائق" . 

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أضاف سمير صبري :" أخبرته أنني سأحضر له كرسي متحرك يجلس عليه حتى يصل إلى آخر السلم؛ لأتفاجأ برفض من الفنان فريد شوقي، حيث قال لي "فريد شوقي ميقعدش على كرسي متحرك.. أنا هتسند عليك". 

فيما كشفت سهير الترك زوجة الفنان الراحل فريد شوقي عن اللحظات الأخيرة في حياته وقالت ": ابنتي عبير وزوجها كانا يجلسان معه في المستشفى، وكانوا قاعدين يهزروا معاه، وتحدثت مع ابنتي عبير وأخبرتها أنني قادمى إلى المستشفى " 

تابعت: "وعندما وصلت إلى المستشفى منعوني من الدخول، ولكن بعد ساعات تمكنت من الدخول، وبعدها قابلت دكتور القلب الخاص بحالته؛ لأفاجأ به يخبرني أن زوجي قد توفي".

الراحل فريد شوقي أعمال الفنية وحش الشاشة الفنان فريد شوقي سمير صبري

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