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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من علي لطفي عقب انتهاء الدوري

صدى البلد

شارك علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جمهوره  صورة من مباراة المصري أمس .

و كتب علي لطفي : الحمد لله.

وأكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن مباراة المصري لم تكن قوية أو صعبة على الفريقين.

وأضاف في المؤتمر الصحفي: «كان هناك هدوء، والمنافس تحصل على بعض الفرص في الشوط الأول وفرصة في آخر الشوط الثاني، بينما سيطر الأهلي على معظم فترات المباراة، وتحصل على العديد من الفرص، خاصة في الشوط الثاني».


واستكمل كولر تصريحاته: «سعيد بانتهاء الدوري، ولكن الموسم لم ينته، لدينا منافسة قوية في كأس مصر الأحد المقبل، لذلك علينا الحفاظ على قوتنا وعلى تركيزنا حتى النهاية، لأننا أمام منافسة في بطولة جديدة».

وعن تحديد عناصر من الشباب للانضمام إلى قائمة الموسم المقبل، قال كولر إنه صعب للغاية الحديث عن هذا الأمر الآن.  

وأضاف: «لم نتفاجأ بمستوى عناصر الشباب والناشئين، لأن جميعهم يتبادلون التواجد في تدريبات الفريق الأول على مدار الموسم، وجميعهم عناصر مميزة لكن  يحتاجون لبذل مجهود كبير لحجز مكان في الفريق الأول، وأنا أعرف كل عناصر الناشئين والشباب، وأعلم من الأقرب إذا بذل مجهودًا كبيرًا للانضمام للفريق الأول».

وعن الجدية في التعامل مع المباريات، قال كولر: «نحن نتعامل بجدية مع كل المباريات، لأننا نمثل ناديًا كبيرًا يشجعه مئات الملايين وينتظرون دائمًا الأفضل، لذا أنقل هذا الشعور للاعبين لأنني أحب أن أجد اللاعبين في كل لحظة يقدمون أفضل ما لديهم في كل مباراة، لإسعاد الجماهير وتقديم ما يستحقونه».

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