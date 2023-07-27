أول تعليق من مارسيل كولر عقب إنتهاء الدوري

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق تعليقا للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عقب انتهاء الدوري.

وكتب احمد حسن : مارسيل كولر : "سعيد بانتهاء الدوري، ولكن الموسم لم ينته، لدينا منافسة قوية في كأس مصر الأحد المقبل، لذلك علينا الحفاظ على قوتنا وعلى تركيزنا حتى النهاية، لأننا أمام منافسة في بطولة جديدة"

فيما كشف أحمد حسام “ميدو” عن قرار اتخذه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بخصوص عودة المعارين في الموسم المقبل.



وقال “ميدو” عبر برنامج “الريمونتادا” بقناة “المحور”: "بين كل هذه الأسماء التي تصل إلى 23 لاعبًا، طلب كولر عودة صلاح محسن مهاجم سيراميكا كليوباترا في الموسم المقبل".



وأضاف: "كولر طلب أيضاً عودة محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا في ظل وجود بند لإعادة شراء عقده مرة أخرى كما أن هناك رغبة من المدرب السويسري في عودة كريم وليد (نيدفيد) لاعب وسط فيوتشر".