علاء نبيل : زيزو أفضل لاعب بالدوري والقادر على صنع الفارق مع ناديه .. فيديو

قال علاء نبيل نجم الكرة المصرية السابق، إن النادي الأهلي استحق التتويج ببطولة الدوري المصري هذا الموسم عن جدارة.

وأضاف علاء نبيل خلال حواره مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن النادي الأهلي سيجد صعوبة في الحفاظ على لقب الدوري الموسم المقبل بعد تدعيم الأندية بصفقات مميزة.

وأشار نبيل خلال تصريحاته، أن أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك أفضل لاعب في الدوري المصري هذا الموسم، مشيراً أن نادي الزمالك لن يفرط في رحيل زيزو عن القلعة البيضاء لأنه اللاعب الوحيد الذي يصنع الفارق مع ناديه.

وعن أفضل حارس مرمي في الدوري المصري، قال : «محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي هو الأفضل بالأرقام عن باقي اللاعبين».

وواصل علاء نبيل، إنه تأثر بهبوط فريق غزل المحلة لدوري القسم الثاني وإدارة النادي هي التي تتحمل هبوط الفريق، مؤكداً أن سيراميكا كليوباترا أستحق التتويج بكأس الرابطة على حساب المصري البورسعيدي.