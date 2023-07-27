زراعة الشيوخ : القمة الأفريقية الروسية تعزز التعاون للتصدى لتحديات القارة السمراء

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى القمة الإفريقية – الروسية الثانية بمدينة سان بطرسبورج، مشيرا إلي أنها تأتى في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا وبحث القضايا المشتركة والمتعلقة بالقارة الإفريقية.

تعميق العلاقات المتميزة والتاريخية

وقال الجبلي في تصريحات له اليوم، أن القمة الأفريقية الروسية تم تدشينها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، حيث عقدت دورتها الأولى في سوتشي تحت الرئاسة المصرية الروسية المشتركة، وذلك بهدف دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الأفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة، مشيرا إلي أهمية تلك القمة في تعزيز التعاون من أجل التصدى للتحديات التى تواجه القارة الأفريقية، لاسيما في تلك الظروف والتحديات الاقتصادية عالميا، مشيرا إلي أن تلك الجهود تؤكد حرص مصر علي مساندة ودعم القارة الإفريقية وتحقيق الأمن الغذائي لها.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلي أهمية لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في "قصر قسطنطين" بمدينة سان بطرسبرج، والذى شهد تأكيد الرئيس بوتين علي الأهمية التي يوليها لاستمرار التنسيق والتشاور مع الرئيس السيسي بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتقديره لدور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.



كما ثمن الجبلي، حرص الرئيس على تعميق علاقات الشراكة مع روسيا في إطار التطور المستمر الذي تشهده تلك العلاقات، والذي تكلل بالتوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام ٢٠١٨، مشيداً في هذا الصدد بالتعاون الثنائي القائم في العديد من المجالات والمشروعات المشتركة الجارية، خاصةً مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية.

وأشار الجبلي، إلي أهمية تأكيد الرئيس علي بلورة نتائج فعلية وعملية من القمة الروسية الأفريقية لصالح الشعوب الأفريقية بالمقام الأول، باعتبار أن القمة تستهدف إرساء التعاون المستدام بين روسيا والدول الأفريقية، معرباً في هذا الصدد عن استعداد مصر لتعزيز مختلف أوجه التعاون الثلاثي بين البلدين في القارة الأفريقية.



وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس السيسي فى القمة الإفريقية الروسية، سيكون لها آثار إيجابية علي مصر، لاسيما وأن الرئيسين السيسي وبوتين تطرقا خلال اللقاء إلى تطورات عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، ومنها مشروعي محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية، إلى جانب التعاون فى مجال تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية، وكذا على صعيد التعاون المشترك فى مجال الأمن ومكافحة الإرهاب.



وأشاد الجبلي، بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي عقد لقاءات عدد من الرؤساء الأفارقة، على هامش انعقاد القمة الأفريقية الروسية الثانية بمدينة سان بطرسبرج، لبحث كافة القضايا الإقليمية المشتركة وبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف القطاعات.