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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يلتقيان قيادات الدعوة بالمحافظة غدًا

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

يلتقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بقيادات الدعوة بمحافظة الجيزة، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وذلك غدًا الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣م ، بديوان عام محافظة الجيزة، يأتي ذلك في إطار التواصل المستمر بين وزير الأوقاف والعاملين بالمديريات الإقليمية.

تعليمات الأوقاف بشأن الكهرباء

1. فصل جميع السخانات الكهربائية فصلاً تامًا ، حيث لا حاجة لاستخدامها طوال فصل الصيف .
2. تخفيف الإضاءة الخارجية للحد الأدنى الضروري الذي لا غنى عنه .
3. قصر استخدام المكيفات والمبردات على وقت الصلاة ، وغلقها تمامًا عقب انتهاء الصلاة ، مع ضبط درجة حرارة المكيف عند 25 درجة مئوية .
4. الاقتصار في الإضاءة على ما تقتضيه الحاجة دون أي إسراف .
5. في حالة عدم وجود جهاز الأذان الموحد يكتفى بمبكر صوت واحد .
6. عدم ترك أي أجهزة كهربائية في وضع التشغيل في غير أوقات الصلاة .

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فعاليات المعسكر الثاني للدعوة الإلكترونية

اختتمت اليوم الخميس، فعاليات المعسكر الثاني للدعوة الإلكترونية بمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية، والذي يستضيف ٥٠ عضوًا من مسئولي الدعوة الإلكترونية من مديريات: الإسكندرية والبحيرة والشرقية والغربية والمنوفية والإسماعيلية والسويس وبور سعيد ودمياط ومرسى مطروح والقليوبية والقاهرة والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والبحر الأحمر والوادي الجديد وشمال سيناء، بحضور الدكتور محمد عباس عبد الرحمن أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر، والشيخ نور الدين قناوي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ محمد عسكر مسئول الدعوة الإلكترونية.

وفي كلمته قدم محمد عباس عبد الرحمن الشكر لوزير الأوقاف على حرصه على الاستفادة من الوسائل الحديثة واستخدامها في الدعوة، مع تعدد البرامج النافعة للأسرة والمجتمع، مشيرًا إلى أن الدعوة إلى الله (عز وجل) مهمة ورسالة أشرف الخلق الأنبياء والمرسلين (عليهم الصلاة والسلام) قال (سبحانه): "وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ"، وأن الدعوة الإلكترونية تعد منهجًا قويًّا في الدعوة إلى الله (عز وجل) بطرق ابتكارية جديدة عبر الفضاء الإلكتروني للوصول للناس بطرق مختلفة، وحديثة تتوافق مع التطورات الحديثة، مضيفًا أن واجب الدعاة السعي الجاد لكيفية الاستفادة من هذه التقنيات الحديثة المتوفرة في خدمة دعوتهم، وتحقيق أهداف رسالتهم، فالداعية مطالب أن يطوِّر ذاته، وأن يطور من وسائل وأساليب دعوته، مختتمًا حديثه بأنه على قدر اجتهاد الإمام من تطوير ذاته، والاستفادة من الوسائل الحديثة على قدر نجاح دعوته وعطاء الله (عز وجل) له قال (سبحانه): "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا".

الأوقاف وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة قيادات الدعوة الدعوة الإلكترونية

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