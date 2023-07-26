القرآن الكريم كتاب رحمة للعالمين.. وزير الأوقاف يحدد موضوع خطبة الجمعة

كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تفاصيل المسابقة العالمية للقرآن الكريم وجوائزها.



وأكد وزير الأوقاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر دائما في خدمة القرآن الكريم ولها دور ريادي في خدمة القرآن الكريم، داعيا الجميع لزيارة دار القرآن في مسجد مصر.

ولفت إلى أنه تم تخصيص موضوع خطبة الجمعة المقبل في المساجد، بعنوان «القرآن الكريم كتاب رحمة للعالمين»، مستنكرا في الوقت ذاته تدنيس المصحف الشريف في السويد والدنمارك.



وتساءل: هل تستطيعون حرق علم المثليين عندكم؟ مؤكدا أن الشعوب الإسلامية والعربية غاضبة من الإساءة للقرآن الكريم، فضلا عن هذه التوجهات تقوي الإرهاب وتغذي جماعات الإرهاب والتطرف والعنف.



وحول المسابقة العالمية للقرآن الكريم، قال وزير الأوقاف، إن جوائز المسابقة تم رفعها هذا العام إلى 8 ملايين جنيه، موضحا أن الفائز الأول في الفرع الأول سيحصل على مليون جنيه في المسابقة.



وأشار إلى أن هناك 70 إلى 80 ممثل من 60 دولة على مستوى العالم يشاركون في مسابقة القرآن الكريم، مردفا أن الفائز الثاني سيحصل على نصف مليون جنيه والثالث سيحصل على ربع مليون جينه في مسابقة القرآن الكريم.



ونوه بأن هناك مسابقة حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس، وأيضا هناك مسابقة حفظ لذوي الهمم، والفائز الأول يحصل على 400 ألف جنيه بالإضافة إلى أن هناك مسابقة للأسرة القرآنية، والفائز الأول يحصل على نصف مليون جنيه.



وعن قرار توحيد زي لعمال المساجد، أكد وزير الأوقاف، أن الزي الموحد للعمال أمر لائق، مضيفا أنه سيتم البدء بالمساجد الكبرى ومساجد آل البيت كمرحلة أولى قبل تعميمها.



