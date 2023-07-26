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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مليون جنيه للمركز الأول.. وزير الأوقاف يكشف تفاصيل مسابقة القرآن الكريم العالمية

محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الجميع في مصر يسعى لخدمة القرآن الكريم، وأنه يدعو الجميع لزيارة دار القرآن الكريم، في مساجد مصر.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لها دورًا رياديًا في خدمة القرآن الكريم، وأن كل ما كان هناك تطاول من البعض كان هناك إقبال كبير على كتاب الله، و أن الإساءة لـ القرآن الكريم استفزاز لمشاعر المسلمين. 


ولفت إلي أنه يسأل الله الهداية، لمن يقوم بأشياء غير مقبولة ضد كتاب الله، وأن الدين الإسلامي علمنا الرحمة بالعالمين. 


وأشار إلي أنه تم تخصيص الجمعة المقبلة لـ الحديث عن "القرآن الكريم رحمة للعالمين"، وأن الشعوب الإسلامية و العربية غاضبة من الإساءة للقرآن الكريم.


وتابع :" ندعو إلي حوار الحضارات واحترام الأديان السماوية" وأن ما يحدث من البعض يقوي الإرهاب، ويغذي جماعات الإرهاب و التطرف و العنف، أن أهل القرآن الكريم يحترمون الآخر لأن الإسلام علمنا التقدير و الاحترام.


وتحدث عن مسابقة القرآن الكريم العالمية، وقال إن هناك مليون جنيه للأول، و هناك نصف مليون جنيه للفائز الثاني، وربع مليون جنيه للفائز الثالث. 


وكشف أن هناك 60 دولة على مستوى العالم تشارك في مسابقة القرآن الكريم، وأن هناك مسابقة حفظ مع التجويد و تفسيره للأئمة و الواعظات و أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم، و هناك مسابقة لـ ذوي القدرات الخاصة، و الفائز الأول يحصل على 400 ألف جنيه.


وتابع أنه تقابل مع شاب من ذوي القدرات، يحفظ القرآن الكريم، برقم الأية، ويقوم بقراءة القرآن بصورة مميزة.


وأوضح أن هناك مسابقة للأسرة القرآنية و الفائز الأول يحصل على نصف مليون جنيه، وأن المتسابق يقوم بالإجابة على الأسئلة من خلال جهاز كمبيوتر.


وأشار إلي أن هناك 6 دول تشارك في اللجان الخاصة بمسابقة القرآن الكريم، وأن المسابقة تتم بصورة مميزة، وبأقصى درجة من الشفافية. 


وتحدث عن تعميم الزي  :" تعميم الزي الموحد لعمال المساجد الكبري يتم كمرحلة أولي، وطالب من المواطنين أثناء الذهاب لـ المسجد بـ ارتداء أفضل الملابس".

 


 

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