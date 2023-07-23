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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: 10 قوافل دعوية كبرى الجمعة القادمة

الاوقاف
الاوقاف

تنطلق الجمعة القادمة عشرة قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

تنظم وزارة الأوقاف يوم الخميس القادم بعد صلاة العشاء 114 ندوة عن أسماء الله الحسنى وذكره ومناجاته سبحانه بها.

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعميق الحس الإيماني لدى المواطنين.

وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أولى دورات اللغة العربية المتخصصة لأئمة وواعظات الأوقاف اليوم، الأحد 23 يوليو 2023م، بالقاعة الرئيسية الكبرى بمسجد النور بالعباسية.

 

دورات اللغة العربية المتخصصة

وذلك بحضور الدكتور عوض إسماعيل، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية السابق، والدكتور هشام عبد العزيز علي، رئيس القطاع الديني، والدكتور عبد الله حسن، مساعد الوزير للشئون الإدارية، والدكتور محمود الفخراني، مساعد الوزير لشئون الامتحانات والتدريب، والدكتور أيمن أبو عمر، وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والدكتور خالد صلاح الدين، مدير مديرية أوقاف القاهرة، وعدد من قيادات وزارة الأوقاف ومديري المديريات الإقليمية، وعدد كبير من أئمة قادة فكر وواعظات الأوقاف.

 

وفي بداية اللقاء، رحَّب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالحضور جميعًا، مؤكدًا أنه حين تتوقف عن تطوير ذاتك يسبقك الزمن ويسبقك الآخرون، وتصبح في المؤخرة أو تزحزح عن المقدمة التي كنت فيها أو عليها، ولم يعد حاضرك كماضيك بل يصير عبئا عليه منتقصًا منه، لأن الرصيد الذي تنفق منه حينئذ ينفد ولا ينمو، وقد قالوا: إن الحفاظ على القمة أصعب من الوصول إليها، بل إن الحفاظ على أي مكتسب حققته والبناء عليه أصعب بكثير من الوصول إليه في عالم متسارع في كل شيء ولا ينتظر الكسالى ولا المترددين ولا المتخاذلين.
 

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