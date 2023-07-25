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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: انطلاق معسكر الدعوة الإلكترونية الثاني بالإسكندرية

صدى البلد

 انطلق مساء اليوم الثلاثاء المعسكر الثاني للدعوة الإلكترونية لمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية، والذي يستضيف ٥٠ عضوًا من مسئولي الدعوة الإلكترونية من مديريات: الإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، والغربية، والمنوفية، والإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، ودمياط، ومرسى مطروح، والقليوبية، والقاهرة، والجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وشمال سيناء، وذلك  في إطار  اهتمام وزارة الأوقاف بالدعوة الإلكترونية، ودورها في مواكبة التطورات العصرية وحسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الأنشطة الدعوية والمشاركة بنصيب وافر عبر الفضاء الإلكتروني. 

وقالت الوزارة أن البرنامج التدريبي للمعسكر يتضمن جوانب علمية وثقافية ومهارية لبرامج الدعوة الإلكترونية،  كما سيتم خلال المعسكر التثقيفي تكريم أفضل مسئولي الدعوة الإلكترونية خلال شهر يونيو.

أمسبة ابتهالية بالحسين

من ناحية أخرى تقيم وزارة الأوقاف أمسية ابتهالية كبرى لكبار المبتهلين مساء السبت القادم 29 يوليو 2023م عقب صلاة العشاء بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة والدعوة عامة ومفتوحة للجميع، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف الريادي في عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ونشر سماحة الإسلام، وإحياء دولة الابتهال الديني. 

والمبتهلون هم: 
1. المبتهل/ محمد عبد القادر أبو سريع.
2. المبتهل/ أحمد مقلد.
3. المبتهل/ حسين السويفي.
4. المبتهل/ محمد عبد الحميد جاد.
5. المبتهل/ عبد الله بدران.
6. المبتهل/ مصطفى الشجري.
7. المبتهل/ أحمد راشد.
8. المبتهل/ محمد عادل الأعسر.
9. المبتهل/ محمود صوفي.
10.  المبتهل/ زياد عادل.
والأمسية الابتهالية بإشراف فني للشيخ/ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والدكتور/ أسامة فخري الجندي مدير عام شئون القرآن الكريم.

 

الدعوة الإلكترونية الأوقاف أمسبة ابتهالية بالحسين

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