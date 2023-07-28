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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا| مشاجرة المخرج معتز التوني داخل فندق شهير.. إعلان موعد نهائي لسداد غرامة كهربا.. تحرك عاجل للسعودية ضد الدنمارك بعد حرق المصحف.. بيان لقائد انقلاب النيجر

صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الإطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من صباح اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:  

 

شركة روسية تعلن عن مشروع كبير مع مصر.. تفاصيل

تجهز مجموعة النقل الروسية فيسكو  تفاصيل كبيرة مع مصر لربط الموانئ المصرية والروسية ببعضها، وفق إعلان أندريه سيفريلوف رئيس شركة النقل الروسية. ..\

مسؤول بموسكو يكشف تفاصيل بناء المنطقة الصناعية الروسية في مصر

كشف النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة الروسي، فاسيلي أوسماكوف، تفاصيل بناء المنطقة الصناعية الروسية في مصر، وذلك على هامش جلسة خلال القمة الروسية الإفريقية.

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة سارة خلال ساعات بعد أيام اللهيب

يبحث الكثير عن حالة الطقس ونشرة الأرصاد الجوية بعد أيام من لهيب الموجة الحارة التي تضرب مصر ومعظم دول العالم بسبب التغيرات المناخية وظاهرة النينو، علاوة على منخفض الهند الموسمي.

تفريغ الكاميرات لكشف حقيقة مشاجرة المخرج معتز التوني مع آخر داخل فندق

ضبط رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة طرفي مشاجرة وقعت بين شخصين داخل فندق شهير بميدان التحرير منطقة قصر النيل .

أخيرا.. الإعلان عن الموعد النهائي لسداد غرامة كهربا لـ الزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك اجتماع للجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا سيتم من خلاله مناقشة قضية محمود عبدالمنعم كهربا...

سب ثنائي الأهلي |إعلامي يفجر مفاجأة جديدة بشأن واقعة الشيبي والشحات

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن اتحاد كرة القدم المصري، قام بالتحقيق في قصة حسين الشحات لاعب النادي الأهلي مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز، قبل إصدار العقوبة الأخيرة ضد حسين الشحات. وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس

تحرك عاجل للسعودية ضد الدنمارك بعد حرق نسخة من القرآن

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، في بيان عاجل لها منذ قليل، استدعاء القائمة بأعمال سفارة الدنمارك على خلفية حرق نسخة من القرآن

عمدة موسكو يعلن إحباط هجوم بطائرة مسيرة دون أضرار أو إصابات

أعلن عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، صباح الجمعة، اعتراض الدفاعات الروسية لهجوم بطائرة مسيرة حاولت استهداف العاصمة الروسية، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بيان عاجل من قائد الانقلاب في النيجر

دعا العقيد أحمدو عبد الرحمن، قائد الانقلاب العسكري في النيجر، المواطنين إلى الهدوء وتجنب أي أعمال عنف وشغب.

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار السيدة زينب جنوب دمشق

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار عبوة ناسفة في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق إلي مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من عشرين آخرين بجروح أمس الخميس، وفق ما نقل الإعلام الرسمي السوري عن وزارة الداخلية.

 

 

 

 

 

 

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