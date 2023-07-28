حدث ليلا| مشاجرة المخرج معتز التوني داخل فندق شهير.. إعلان موعد نهائي لسداد غرامة كهربا.. تحرك عاجل للسعودية ضد الدنمارك بعد حرق المصحف.. بيان لقائد انقلاب النيجر

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تجهز مجموعة النقل الروسية فيسكو تفاصيل كبيرة مع مصر لربط الموانئ المصرية والروسية ببعضها، وفق إعلان أندريه سيفريلوف رئيس شركة النقل الروسية. ..\

كشف النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة الروسي، فاسيلي أوسماكوف، تفاصيل بناء المنطقة الصناعية الروسية في مصر، وذلك على هامش جلسة خلال القمة الروسية الإفريقية.

يبحث الكثير عن حالة الطقس ونشرة الأرصاد الجوية بعد أيام من لهيب الموجة الحارة التي تضرب مصر ومعظم دول العالم بسبب التغيرات المناخية وظاهرة النينو، علاوة على منخفض الهند الموسمي.

ضبط رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة طرفي مشاجرة وقعت بين شخصين داخل فندق شهير بميدان التحرير منطقة قصر النيل .

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك اجتماع للجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا سيتم من خلاله مناقشة قضية محمود عبدالمنعم كهربا...

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن اتحاد كرة القدم المصري، قام بالتحقيق في قصة حسين الشحات لاعب النادي الأهلي مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز، قبل إصدار العقوبة الأخيرة ضد حسين الشحات. وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، في بيان عاجل لها منذ قليل، استدعاء القائمة بأعمال سفارة الدنمارك على خلفية حرق نسخة من القرآن

أعلن عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، صباح الجمعة، اعتراض الدفاعات الروسية لهجوم بطائرة مسيرة حاولت استهداف العاصمة الروسية، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

دعا العقيد أحمدو عبد الرحمن، قائد الانقلاب العسكري في النيجر، المواطنين إلى الهدوء وتجنب أي أعمال عنف وشغب.

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار عبوة ناسفة في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق إلي مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من عشرين آخرين بجروح أمس الخميس، وفق ما نقل الإعلام الرسمي السوري عن وزارة الداخلية.