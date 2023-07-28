شركة روسية تعلن عن مشروع كبير مع مصر.. تفاصيل

تجهز مجموعة النقل الروسية "شركة فيسكو" تفاصيل كبيرة مع مصر لـ ربط الموانئ المصرية والروسية ببعضها، وفق إعلان أندريه سيفريلوف رئيس شركة النقل الروسية.

قال رئيس الشركة الروسية وفقا لوكالة "تاس" الروسية على هامش قمة "روسيا - إفريقيا": "نحن نعتبر مصر شريكا أساسيا، وإنه أمر مثير للاهتمام التعاون معها ليس فقط كدولة ذات اقتصاد متطور ديناميكيا في القارة الإفريقية، لكن أيضا كموقع جغرافي ملائم، مما يمنحها الفرصة للعمل كمركز لتجميع البضائع للعبور إلى بلدان شمال ووسط إفريقيا".

وقال أندريه سيفريلوف رئيس الشركة: "قمنا بالتعاون مع الحكومة المصرية، ونناقش إمكانية استخدام مرافق الموانئ المصرية، وفي الوقت الحالي، يتم بالفعل تشكيل مكتبنا الخاص في مصر، ونحن نستعد لفتح رابط تجاري بحري مباشر من مصر بحلول نهاية عام 2023، وسيربط الطريق بين ميناء دمياط المصري وميناء نوفوروسيسك الروسي ونركز على تصدير البضائع الزراعية".

وتوقع أندريه سيفريلوف أن يتم تصدير نحو 30 ألف حاوية سنويا على الخط المصري، وهذا حجم كبير إلى حد ماـ وبالمقارنة يبلغ حجم سوق الحاويات بالكامل ما يعادل الاستيراد والتصدير بين الهند وروسيا 80 ألف حاوية مكافئة، وهذا دون الفرص الجديدة المرتبطة بعبور البضائع اللاحق إلى البلدان الأفريقية المجاورة.

فيما كشف النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة الروسي، فاسيلي أوسماكوف، تفاصيل بناء المنطقة الصناعية الروسية في مصر، وذلك على هامش جلسة خلال القمة الروسية الإفريقية، وفق تصريحاته لوكالة "تاس" الروسية.

وأوضح المسؤول الروسي أنه قد يبدأ إنشاء البنية التحتية للمنطقة الصناعية الروسية في مصر في وقت قريب من عام 2023.