تفريغ الكاميرات لكشف حقيقة مشاجرة المخرج معتز التوني مع آخر داخل فندق

ضبط رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة طرفي مشاجرة وقعت بين شخصين داخل فندق شهير بميدان التحرير منطقة قصر النيل .

تلقى المقدم حسام عشماوي رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل بلاغاً من ادارة فندق شهير بالتحرير بدائرة القسم يفيد نشوب مشاجرة بين شخصين بسبب معاكسة فتاة داخل الفندق .

وفور إخطار اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وجه بسرعة انتقال رجال المباحث لفحص البلاغ وكشف ملابساته وكذا تفريغ كاميرات المراقبة تمهيدا لعرضها على النيابة العامة .

وتبين من الفحص الأولي أن المشاجرة وقعت بين المخرج معتز التوني وأخر يعمل بإحدى القنوات الفضائية بسبب اتهام المخرج للأخير بمعاكسة نجله شقيقة داخل الفندق ، وجاري تفريع كاميرات المراقبة لكشف حقيقة الواقعة ، وكذا الاستماع لشهود العيان .

تم اقتياد الطرفين الي قسم الشرطة تمهيداً لعرضهما على النيابة العامة التي تولت التحقيق.