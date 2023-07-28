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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الري: تحديد المناطق الحرجة في المساقي لإمداد المزارعين بالمياه

صدى البلد

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة الموقف المائى بمحافظة البحيرة والإطمئنان على حالة الرى وإجراءات تطهير المساقى بالمحافظة لضمان وصول المياه للمزارعين.

ووجه سويلم باستمرار كافة أجهزة الوزارة في متابعة حالة الرى بمختلف إدارات الرى والإطمئنان على تطهير المساقى ووصول المياه للمنتفعين، مع ضرورة قيام كافة أجهزة الرى بالمحافظات بالمتابعة الميدانية المستمرة للموقف المائى علي الطبيعة .

كما وجه سويلم، بتحديد كافة المناطق الحرجة التي تتطلب المتابعة المستمرة ، مع قيام لجان من الوزارة بمعاينة وحصر المساقى التي تحتاج للتطهير، وقيام رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة لإتخاذ ما يلزم من إجراءات طبقا للقوانين المنظمة لتطهير هذه المساقى بما يضمن إمداد المزارعين بمياه الري في التوقيتات المطلوبة .

كما وجه بقيام إدارات التوجيه المائى بالمحافظات والتابعة لقطاع تطوير الرى بتكثيف الندوات التي يتم عقدها للمزارعين للتوعية بأهمية قيامهم بتطهير المساقى الخصوصية ، وكذا العمل على إنشاء روابط فعالة ونشطة لمستخدمى المياه على تلك المساقى ، والتوجيه بقيام مديرى عموم الرى بالمحافظات بالتواصل مع روابط مستخدمى المياه للتأكيد على قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية .

وأكد سويلم على الدور الهام لروابط مستخدمى المياه فى تجسيد مفهوم المشاركة ورفع الوعى لدى المزارعين بما يضمن إزالة أسباب عدم وصول المياه للزراعات من خلال مشاركة الروابط فى تطهير المساقى بزمام أراضيهم .

تم عقد الاجتماع بحضور كل من  المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، والدكتور رجب عبد العظيم مساعد الوزير لشئون المياه ، و المهندس نادى جرجس رئيس قطاع الرى ، و الدكتور يسرى خفاجى رئيس قطاع تطوير الرى ، والدكتور جمال محمد القصار مدير معهد بحوث إدارة المياه وطرق الرى، والمهندس علاء عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه ، والمهندس أبو بكر الروبى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية ، و المهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى.

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IMG-20230728-WA0094
IMG-20230728-WA0093
IMG-20230728-WA0093

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