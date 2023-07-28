مصرع شخص وإصابة آخر في حادث بالإسماعيلية

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم سيارة مجهولة بدراجة بخارية، وقع عصر اليوم الجمعة، بطريق أبو عياد أمام الثلاجة بمركز ومدينة أبوصوير في الإسماعيلية.

إخطار بحادث تصادم

تلقي المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة اخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة مجهولة ودراجة بخارية، بطريق ابو عياد في مركز ومدينة أبوصوير، كما أسفر عن وفاة شخص و إصابة آخر.

انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بقيادة الدكتور مصعب البدراوي مدير الفرع بعدد من سيارات إسعاف حيث تم نقل المتوفي إلى مشرحة مستشفى التل الكبير، فيما تم نقل المصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

اسما المصاب والمتوفى



وقالت مصادر طبية في مجمع الإسماعيلية الطبي إن المصاب وصل إلى المستشفى وهو يعاني من اشتباه كسر بالعمود الفقرى، واشتباه كسر بالساق اليمنى، جرح قطعي بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج.

وتبين إن المتوفى يدعي ممدوح ميلاد ينى يوسف51 عاما من محافظة أسيوط، فيما أصيب صفوت لبيب منصور خليل 49 عاما مقيم بمركز ومدينة ابوصوير.