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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيرة الذاتية للواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية الجديد

مدير أمن الاسماعيلية
مدير أمن الاسماعيلية

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قراراً بتعيين اللواء هشام مروان توفيق محمد شبانة مديراً لأمن الإسماعيلية، خلفا للواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية السابق.

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وعمل اللواء هشام مروان، سنوات طويلة في محافظة الإسماعيلية، حيث عمل نائب مأمور مركز الإسماعيلية سنة 2011، ثم مأمور مركز القنطرة شرق، ثم مأمور مركز أبو صوير، ثم مأمور مركز القنطرة شرق مرة أخري، ثم تم ترقيته لرتبة لواء وتولي مدير الشئون المالية والإدارية بمديرية أمن الإسماعيلية، ثم حكمدار الإسماعيلية لمدة سنة، قبل أن يصدر له القرار بترقيته مديرًا لأمن الإسماعيلية.

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