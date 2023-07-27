إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بترعة الإسماعيلية

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بترعة الإسماعيلية.

وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارا من اللواء هنري إبراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم القناة، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بترعة الإسماعيلية مصحوبة بخلاطة أسمنت، طريق بورسعيد الإسماعيلية الكيلو 14 السوق.

تم إبلاغ اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، و الذى وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة لإسعاف المصابين واستخراج العربات من المياه.

تم الدفع ب 4 سيارات إسعاف، وإبلاغ الحماية المدنية ومركز ومدينة القنطرة غرب وإدارة شئون البيئة ومديرية الرى.



و تم ترك سيارة إسعاف تأمين مكان البلاغ لحين انتشال السيارة من الترعة بواسطة الحماية المدنية ومعاونة وحدات التنمية المحلية لمركز ومدينة الاسماعيلية ومتابعة من محافظ الإسماعيلية بامكانيات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

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