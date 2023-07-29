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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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دعم الأطفال بلا مأوي أبرزها| أهداف صندوق الوقف الخيري .. اعرفها

مجلس النواب
مجلس النواب

نص قانون صندوق الوقف الخيري، علي أن ينشأ صندوق يسمي «صندوق الوقف الخيري» تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخري في جميع أنحاء الجمهورية ، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق .

 

أهداف صندوق الوقف الخيري

 

ووفقا للقانون، يهدف الصندوق إلي تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية ، والثقافية، والصحية، والاجتماعية ، وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال البر ، ومنها :

 - المساهمة في نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج .

 - معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصةً التعليمية ، والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التي تسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة .

 - المساهمة في تطوير العشوائيات .

 - المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوي والمشردين .

 - المساهمة في الحالات الأولي بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً علي عرض وزير الأوقاف .

وذلك كله في حدود شروط الواقفين .

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