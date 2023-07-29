قومي المرأة يشكر السيسي بعد تعيين34 قاضية في وظيفة رئيس بالمحاكم والنيابة

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بأسمَى معاني الشكر والتقدير الى الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية لاصداره القرار الجمهورى رقم 294 لسنة 2023، بشأن تعيين عدد ٣٤ قاضية كدفعه جديدة من القاضيات في وظيفة رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية والنيابة العامة .

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بقرار رئيس الجمهورية والذي يؤكد على حجم ثقته وتقديره للمرأة المصرية، وأيمانه العميق بمكانتها وأهمية دورها ومشاركتها كعضو أساسي لبناء المجتمع المصري واعتبار تمكينها واجب وطني، ويعكس أيضًا نجاح المرأة وتمكنها في هذا المجال مما اهلها للوصول إلى المزيد من المناصب، مضيفة أن هذا القرار يأتي أيضًا تفعيلاً لما كفله الدستور المصري والقوانين الوطنية للمرأة المصرية من حقها في تولي المناصب القيادية والوصول إلى مواقع صنع واتخاذ القرار.

وقدمت الدكتورة مايا مرسي خالص الشكر إلى مجلس القضاء الأعلى ، والمستشار عمر مروان وزير العدل ، والمستشار حمادة الصاوى النائب العام لدعمهم قضية تمكين المرأة ، ووجهت رئيسة المجلس التهانى إلى القاضيات اللاتي شملهن قرار السيد رئيس الجمهورية، مؤكده أنه تقع عليهن مسئولية كبيرة بتوليهن هذا المنصب القيادي المهم، حيث يمثلن نموذجا وقدوة للأجيال القادمة من الفتيات، متمنية النجاح والتوفيق في مهام عملهن .



جدير بالذكر أن قرار رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 2023،قد نص في مادته الأولى على تعيين 8 سيدات في وظيفة رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية كل من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، والمادة الثانية نصت على تعيين 23 قاضية رئيسًا للمحكمة من الفئة (ب)، ورئيسا للنيابة العامة من الفئة (ب) كل من القاضيات بالمحاكم الابتدائية، ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة. نصت المادة الثالثة تعيين 3 قاضيات كرئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية كل من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة.