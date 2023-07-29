كليات جامعة القاهرة تعقد 3 مؤتمرات| رؤية لتطوير منظومة التعليم العربي.. سبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي فى الطب.. حلول لمشكلات صناعة الدواء

منال المصري:

الثورة المعلوماتية والذكاء الاصطناعي أحد التحديات التى تواجه الممارسة الطبية

غادة عبد البارى:

نفتح مجالات عمل للخريجين والطلاب بشركات الأدوية وسلاسل الصيدليات

إيمان هريدي:

نسعى إلى رؤى مشتركة لتطوير منظومة التعليم بالمنطقة العربية

عقدت كليات جامعة القاهرة ، عدد من المؤتمرات الدولية بمشاركة العديد من الأساتذة بالجامعات المحلية والدولية لمواكبة سوق العمل ونقل الخبرات .

نظمت كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، المؤتمر الدولي التاسع للكلية والثالث للجمعية العربية للدراسات المتقدمة في المناهج العلمية بعنوان "مستقبل التعليم في الوطن العربي" يومي 30 و31 يوليو الجاري، وذلك بمشاركة عدد كبير من الباحثين في مجال التعليم، وفي إطار حرص الجامعة على المساهمة في الارتقاء بالتعليم وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة.



ومن جانبها قالت الدكتورة إيمان هريدي عميدة كلية الدراسات العليا للتربية، إن مؤتمر "مستقبل التعليم في الوطن العربي" يتضمن العديد من الفعاليات ويصاحبه عدد من الندوات وورش العمل، مشيرة إلى أن اليوم الأول من المؤتمر سيتم انعقاده بقاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعة، بينما تُعقد فعاليات اليوم الثاني بمقر الكلية داخل الحرم الجامعي.

ولفتت عميدة كلية التربية للدراسات العليا للتربية، إلى أن المؤتمر يستهدف الوصول إلى رؤى مشتركة وواقعية لإصلاح وتطوير منظومة التعليم بالمنطقة العربية، مع مراعاة خصوصية كل مجتمع، حيث يتضمن المؤتمر مشاركة عمداء كليات التربية بالجامعات المصرية، وأعضاء هيئة التدريس من الجامعات والمؤسسات البحثية والتعليمية ذات الصلة والخبراء والباحثين من خلال تقديم أبحاث وأوراق عمل تتناول الأفكار والتطبيقات ذات النتائج المُبتكرة مع إمكانية المشاركة وتقديم العروض عن بُعد.

وفى نفس السياق ، عقدت كلية طب قصر العيني، مؤتمرها السنوي تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي في الطب"، وذلك لمناقشة الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجالات الطبية من تشخيص وعلاج وتدريب وتعليم وبحث علمي.

ومن جانبها قالت الدكتورة منال المصري عميدة كلية الطب، إن الثورة المعلوماتية وتطور الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته أحد التحديات التى تواجه الممارسة الطبية والتعليم والبحث العلمى الطبى، وهذا يتطلب تطوير إدارة المنظومة الطبية وتحديد الأولويات؛ كما أنه ينتقل بالتعليم والتدريب الطبي لمراحل لا يمكن تصورها عند الكثير حتى من المتخصصين.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة عملت في السنوات الأخيرة على تسخير التكنولوجيا وإمكانيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في مجالات عدة كالتعليم والتدريب ولها الريادة في ذلك ضمن استراتيجيتها كجامعة ذكية من الجيل الرابع، حيث حرصت على إدخال أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة كالروبوت الجراحي بكلية الطب في مجال الرعاية الطبية ليؤدي خدمة مجانية لأول مرة للمواطن المصري لعمليات دقيقة.

حيث تم إجراء أكثر من 50 عملية جراحية باستخدام الروبوت في تخصصات المسالك البولية والنساء والجراحة وأجهزة الأشعة التداخلية للأوعية الدموية وأجهزة المناظير التشخيصية والعلاجية. كما تتمتع كلية طب قصر العيني بوجود معامل المهارات والمحاكاة والتي تم افتتاحها الأعوام الماضية لتنمية المهارات الإكلينيكية والعلاجية للطلاب، وأيضًا وسائل التقييم لقاعات الامتحانات الإلكترونية التي تتسع لأكثر من 3000 جهاز كمبيوتر.



على الجانب الأخر ، عقدت كلية الصيدلة بجامعة القاهرة مؤتمرها العلمي الدولي الحادي عشر بعنوان (Authenticity for Excellence in Pharmacy ; Egypt healthcare vision 2030)، في إطار رؤية جامعة القاهرة كجامعة رائدة من جامعات الجيل الرابع تتميز بإنتاج المعرفة والابتكار والتمكين من خلق القيمة، والارتقاء برأس المال الفكري محليًا واقليميًا ودوليًا، وفي ضوء تطبيق الخطة الاستراتيجية للجامعة 2021 - 2025.



ومن جانبها، أكدت الدكتورة غادة عبد الباري عميدة كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، حرص الكلية على عقد المؤتمرات الدولية سنويًا لزيادة الاحتكاك بالمجتمع العلمي وتنمية قدرات أعضائها، والربط بين البحث العلمي والصناعة وإلقاء الضوء على أهم الأبحاث التي تتناول ما يُستجد في مجال صناعة الدواء، وكيفية تطويع البحث العلمي لإيجاد حلول سريعة للمشكلات التي تواجه صناعة الدواء بمصر، واستعراض كل ما هو جديد في مجال التعليم الصيدلي في مصر، مضيفة أن المؤتمر يتضمن 7 جلسات حول عدد من المحاور المهمة.