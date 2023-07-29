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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.. علوم القاهرة تعلن بشرى سارة للطلاب

كلية العلوم جامعة
كلية العلوم جامعة القاهرة

تفصلنا ساعات قليلة ، عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 ثم تنطلق المرحلة الأولى من التنسيق لجميع الشعب عقب إعلان النتيجة، لذلك ، أعلنت كلية العلوم جامعة القاهرة ، بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2023 . 

وقالت كلية العلوم جامعة القاهرة ، إنه بمناسبة قرب إعلان نتائج مرحلة الثانوية العامة، وبداية مرحلة مهمة في حياة أبناءنا الطلاب و هي مرحلة الاختيار لمجالات الدراسة ، سيتم قريباً الإعلان عن أقسام و برامج الدراسة بكلية العلوم جامعة القاهرة .. قرارك هو اختيارك!
 

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تنسيق الجامعات 2023.. انطلاق المرحلة الأولى خلال ساعات عبر هذا الرابط

جامعة القاهرة 

على الجانب الأخر ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، منح طلاب الجامعة المشاركين والفائزين بمراكز متقدمة في المسابقات القومية التي تشارك فيها الجامعة لعام جامعي واحد، حوافز مادية قيمة، وذلك في إطار حرص الجامعة على تشجيع طلابها للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية، وتأهيلهم للفوز وإحراز مراكز متقدمة.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أنه تم تخصيص حوافز قيمة للطلاب الفائزين بمراكز متقدمة في المسابقات العالمية والإقليمية والمحلية، فعلى المستوى العالمي يحصل الفائز الأول على حافز مادي قدره 50 ألف جنيه، و الفائز الثاني 40 ألف جنيه،  والفائز الثالث 30 ألف جنيه.

ويحصل الفائز الأول على المستوي الإقليمي على حافز مادي قدره 35 ألف جنيه، والفائز الثاني 25 ألف جنيه، والفائز الثالث 15 ألف جنيه،أما على المستوى المحلي فيحصل الفائز الأول علي حافز مادي قدره 25 ألف جنيه، والثاني 15 ألف جنيه، والثالث 10آلاف جنيه.

نتيجة الثانوية العامة 2023 كلية العلوم جامعة القاهرة جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة الخشت

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