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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عرض نتيجة الثانوية العامة 2023 على رئيس الوزراء قبل اعتمادها وإعلانها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، سوف يعرض خلال ساعات نتيجة الثانوية العامة 2023 على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قبل اعتمادها وإعلانها رسميا للطلاب .

وأوضح المصدر لصدى البلد ، عرض نتيجة الثانوية العامة 2023 على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قبل الإعتماد ، هو إجراء روتيني يتم سنويا قبل إعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 ، بحيث يطلع رئيس الوزراء على نتيجة الثانوية العامة ويبدي ملاحظاته عليها .

كما سيقوم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بعرض نتيجة الثانوية العامة 2023 بكافة تفاصيلها على الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ومناقشة استعدادات وزارة التعليم العالي لبدء تنسيق الجامعات 2023 ، وفرص التعليم العالي المُتاحة هذا العام لخريجي شهادة الثانوية العامة

ومن المقرر أن يجري الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اتصالات هاتفية بـ أوائل الثانوية العامة 2023 ، لتهنئتهم بالتفوق وحثهم على استمرار الجد والاجتهاد في حياتهم الجامعية القادمة  ، وتصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا لإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 ، و إعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال ساعات .

كما يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مؤتمراً صحفياً لإعلان كافة تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 والكشف عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023.

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أوائل الثانوية العامة يتلقون "مكالمة تليفون" من وزير التعليم قبل إعلان النتيجة

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رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات على صدى البلد|التعليم تستعد لاعتمادها

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع صدى البلد

أعلن موقع صدى البلد عن اتاحة رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع صدى البلد الآن https://natega.elbalad.news/ ، داعيا طلاب الثانوية العامة 2023 إلى الاسراع بالدخول عليه وتسجيل البيانات فورا للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع صدى البلد “قبل أي حد”

وتتمثل البيانات المطلوبة من الطالب على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع صدى البلد https://natega.elbalad.news/ ،  في : الاسم - رقم الجلوس - البريد الالكتروني - رقم التليفون ، ثم الضغط على سجل الآن .

وبعد تسيل البيانات ، سيتولى رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع صدى البلد https://natega.elbalad.news/ إتاحة نتيجة الثانوية العامة 2023 لكل طالب من المسجلين عليه فور اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 “قبل أي حد” بشكل سهل وسريع. 

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