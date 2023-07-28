إعلان مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023 .. أبرز أخبار التعليم في أسبوع

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي لنشاط وزارة التربية والتعليم خلال الأسبوع ( في الفترة من الجمعة ٢١ يوليو– الخميس ٢٧ يوليو) ، والتي كان أبرزها إعلان مؤشرات مهمة عن نتيجة الثانوية العامة 2023

التعليم تنفي التلاعب في درجات الطلاب في نتيجة الثانوية العامة 2023

في يوم الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ ، نشرت وزارة التربية والتعليم بيانا تحذر فيه من الانسياق خلف منشورات تدعي إمكانية التلاعب في درجات الطلاب وتعديلها في نتيجة الثانوية العامة 2023 في الامتحانات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن عملية رصد درجات الطلاب تتم بشكل الكتروني دون أي تدخل بشري وتمر بالعديد من المراحل الدقيقة التي تخضع لنخبة من الكوادر ذات الخبرات المتميزة لضمان تحقيق الدقة والجودة.



وناشدت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق خلف هذه المنشورات المضللة التي يستهدف ناشروها النصب والاحتيال على الطلاب وأولياء الأمور بهدف جمع الأموال.

درجات الحافز الرياضي في نتيجة الثانوية العامة 2023

وفي يوم السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أعداد كشوف الطلاب المستحقين لدرجات الحافز الرياضي لعام ٢٠٢٣، تمهيدا لإرسالها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومكتب تنسيق القبول بالجامعات لإضافتها لنتيجة الطلاب.



وأوضحت الوزارة أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة الحاصلين على الحافز الرياضي لتفوقهم الرياضي هذا العام يبلغ (٨٢٨) طالبا، حيث أن إجمالى الحاصلين من الطلاب على الحافز الرياضى فى الألعاب الفردية يبلغ ( ٤٢٤)، بعدد (٢٤٣) للبنين وعدد (١٨١) للبنات.



وبالنسبة للألعاب الجماعية فإن إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على الحافز الرياضى يبلغ (٤٠٤)، بعدد (٢١٥) للبنين، و(١٨٩) للبنات.



وأضافت الوزارة أن درجات الحافز الرياضي تضاف إلى المجموع الكلي بنتيجة الثانوية العامة طبقا للبطولات أو الدورات ومستويات التفوق الرياضي.

نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

كما كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 في عدد من المواد .

قال وزير التربية والتعليم أن نسبة النجاح في مادة الكيمياء بلغت 88.9%.



كما كشف الوزير عن نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ والتي بلغت 90.2%، كما بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6%

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91% .

كما أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن نسبة النجاح فى امتحان الثانوية العامة فى مادة الجيولوجيا والتى بلغت نسبة النجاح 91.1%.



كما أعلن الوزير عن نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية والتى بلغت 88.5% .

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%.

الخميس 27 يوليو 2023

أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة في مادة اللغة الأجنبية الأولى بلغت 91.3% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 7.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان اللغة الأجنبية الأولى.

استكمال الاختبارات المتبقية لهم في مسابقة 30 ألف معلم

في يوم الاحد 23 يوليو .. أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حرصه على المتابعة المستمرة لكافة المستجدات المتعلقة بـ"مسابقة ٣٠ ألف معلم" ، مشيرا سيتم إتاحة الفرصة للمعلمين والمعلمات الجدد لاستكمال الاختبارات المتبقية لهم في المسابقة الذين حالت ظروفهم الصحية دون استكمالها.

كما أكد الدكتور رضا حجازي أنه سيتم التواصل مع مجموعة المعلمين والمعلمات الذين حالت ظروفهم الصحية دون استكمالهم باقي الاختبارات، وذلك من قبل المنسقين المختصين في الوزارة لتوضيح الخطوات المقبلة ومواعيد استكمال الاختبارات عقب انتهاء ظروفهم الصحية.

وزير التعليم في تنزانيا لحضور قمة رأس المال البشري في أفريقيا 2023

توجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى مدينة دار السلام بدولة تنزانيا للمشاركة في "قمة رأس المال البشري في أفريقيا 2023"، والمقرر عقدها على مدار يومي ٢٥ و٢٦ يوليو الجاري.

حيث شارك الدكتور رضا حجازي في عدد من الجلسات العامة التي يتم عقدها خلال القمة، حيث يستعرض خلال جلسة نقاشية تحت عنوان "إعادة صقل المهارات وتهيئتها لوظائف المستقبل..ودور القطاع الخاص المتجدد في إعادة صقل المهارات في ضوء طبيعة العمل المتغيرة"، دور وزارة التربية والتعليم المصرية في الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير قدرات رأس المال البشري وإعداد الشباب وتزويدهم بالمهارات المناسبة للتعامل مع وظائف المستقبل.



وشارك الوزير فى المجلس الوزارى العام: بعنوان "الاستثمار فى رأس المال البشري والاستفادة منه في التنمية (الفرص والانجازات والتحديات)".

رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المقرر أن يتم ظهور نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 على موقع وزارة التعليم الاسبوع القادم

وقالت وزارة التربية والتعليم أنه بعد الاعتماد الرسمي مباشرة ، يظهر رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 على بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

ويقدم رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 على بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خدمة الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس بشكل مجاني بدون دفع اي مصاريف إلكترونية