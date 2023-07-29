عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انطلاق تصوير مسلسل البيت بيتى 2

مسلسل البيت بيتى
مسلسل البيت بيتى

نشرت الشركة المنتجة لمسلسل “البيت بيتى” تعليقا عبرالصفحة الرسمية على فيسبوك تعلن فيه عن انطلاق تصوير الجزء الثانى من العمل. 

وجاء تعليق الشركة المنتجة لمسلسل “البيت بيتى : ”انطلاق تصوير الجزء الثاني من مسلسل البيت بيتي إنتاج أمير إبراهيم شوقي وإخراج خالد مرعي".

وتصدّر الجزء الاول من مسلسل «البيت بيتي» التريند طوال فترة عرضه، وشارك في بطولته الفنانون كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، محمود حافظ، المسلسل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، ومن إخراج خالد مرعي.

وتدور أحداثه حول قصر مسكون بالأرواح، بينما يحاول بينو، مصطفى خاطر، وكراكيري، كريم محمود عبد العزيز، طرد هذه الأرواح وبيع القصر، المسلسل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز ومن إخراج خالد مرعي.

قبلات وأحضان.. شاهد فتاة تقتحم كواليس حفل راغب علامة بمهرجان العلمين

أول ظهور إعلامى.. ماذا قالت نيكول سعفان عن زوجها طارق العريان ؟

استلفت بسببه.. محمد رياض يكشف سر نجاح لن أعيش فى جلباب ابى

فضلت تنظيف الحمامات عن تقديم الخمرة.. تصريحات مثيرة من باسل الزارو

مؤلف مسلسل البيت بيتى 

وعلق كريم سامي كيمز أحد مؤلفيه على نجاحه قائلا: "الحقيقة احنا مبسوطين جدًا بردود الأفعال واللي بالنسبة لنا بتتقسم ٣ أقسام مهمين، رأي العاملين في الصناعة لأننا بنتعلم من اللي معجبهمش، وقسم النقاد والصحفيين، والأهم قسم الجمهور الحقيقي اللي بيتذوق العمل الفني وبيقولوا رأيهم من غير مجاملة".

وأكمل عبد الوهاب في تصريحات صحفية له:"ردود الأفعال الإيجابية اللي حصل عليها مسلسل البيت بيتي بتحطنا في منافسة مع نفسنا، إن اللي جاي يبقي أحسن وميقلش عن اللي أتعمل.. وإن شاء الله نفضل عند حسن ظن الجمهور".

وتابع أحمد عبد الوهاب عن شعوره قبل عرض المسلسل "كنت في حيرة بين تفاءلوا بالخير تجدوه والمسلسل إن شاء الله يكسر الدنيا فيحصل كده فعلاً، ولا ما رفعش سقف التوقعات.. لكن الحمد لله تفاءلت بالخير ولاقيته"، وصرح كيمز "كل اللي كان شاغلني أن اللي يتفرج على المسلسل يتبسط ويبقى فعلاً مشدود وبيضحك ويحس أنه عمل محترم".

مسلسل “البيت بيتي” مصطفى خاطر كريم محمود عبدالعزيز الفنان مصطفى خاطر الفنان كريم محمود عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوائل الثانوية العامة يتلقون "مكالمة تليفون" من وزير التعليم قبل إعلان النتيجة

بيان عاجل من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

11 درجة مرة واحدة بالقاهرة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس اليوم 

تفاصيل جديدة عن نتيجة الثانوية العامة 2023.. اعرف درجاتك من صدى البلد

موعد مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023..سجل بياناتك واعرف درجاتك على صدى البلد

بعد 20 يوم جهنم| انخفاض 11 درجة في الحرارة.. و"الأرصاد" تصدم الجميع: “استعدوا للقادم”

هل يمكن الحصول نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط؟

مفأجاة من التعليم العالي لـ أوائل الثانوية العامة 2023

موضوعات متعلقة

هانى عادل يلتقى جاكي شان وجون سينا فى Hidden Strike.. صور

استلفت بسببه.. محمد رياض يكشف سر نجاح لن أعيش فى جلباب ابى

وفاة نجمة أمريكية شهيرة عن عمر يناهز 90 عاما.. تفاصيل

فضلت تنظيف الحمامات عن تقديم الخمرة.. تصريحات مثيرة من باسل الزارو

بالفيديو.. تعليق جديد من أحمد سعد على حفله في تونس

أول ظهور إعلامى.. ماذا قالت نيكول سعفان عن زوجها طارق العريان ؟

البطة الصفرا.. فرح الزاهد تكشف تفاصيل تعاونها مع محمد عبدالرحمن

قبلات وأحضان.. شاهد فتاة تقتحم كواليس حفل راغب علامة بمهرجان العلمين

ترشيحاتنا

الخال مش والد.. القصة الكاملة لجريمة ستيني في الجيزة

الأكثر تحورًا على الإطلاق.. اكتشاف سلالة جديدة مقلقة من فيروس كورونا

أفقر دولة.. الاتحاد الأوروبي يقطع الدعم عن النيجر وواشنطن تهدد بعقوبات مماثلة

لن نكون صيدا سهلا| مدرب الزمالك يتحدى الجميع بالبطولة العربية.. 9 رسائل تحذيرية من أوساريو

حزب الجيل يعلن عدم الدفع بمرشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

الجامع الأزهر يرسخ مفهوم القناعة في نفوس النشء بملتقى الطفل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| سعر فستان روبي في حفل العلمين يثير الجدل.. معلومات عن فيلر الشفايف

هانى عادل يلتقى جاكي شان وجون سينا فى Hidden Strike.. صور

عادة شائعة تفسد الأسنان| ابتعد عنها فورا

فوائد مذهلة وفعالة للبصل.. يحمي الجسم من أمراض خطيرة

فيديو

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. موعد المؤتمر ومعلومات هامة عن التنسيق.. فيديو

300 جنيه للجرام| حقيقة التراجع الحاد بأسعار الذهب ومفاجأة بالدولار ..فيديو

استلفت بسببه.. محمد رياض يكشف سر نجاح لن أعيش فى جلباب ابى

عملوها إزاي .. زفة في تريلا تشعل شوارع الشرقية.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ