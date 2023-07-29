الممشى السياحي مزدحم.. مهرجان "العالم علمين" يواصل فعالياته

كشفت شاهندة عبدالرحيم، مراسلة فضائية إكسترا نيوز، من العلمين، عن آخر كواليس مهرجان العلمين الجديدة "العالم علمين".

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن حفل الفنان راغب علامة والفنانة نانسي عجرم شهد إقبالا كبيرا من الجماهير وسط أجواء مبهجة وحماسية يحضرها مختلف الأجيال والفئات العمرية من أطفال وشباب وكبار السن.

وأضافت أن كلاً من الممشى السياحي ومنطقة العلمين أرينا كانت مزدحمة بالأسر والعائلات والزائرين القادمين من مختلف بلدان العالم للاستمتاع بالإجازة والعطلة الصيفية الخاصة بهم في مدينة العلمين الجديدة.