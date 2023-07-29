نحات شاب : صنعت تماثيل لـ نجيب الريحاني وعادل إمام والبابا شنودة

كشف النحات ميشيل حنا ، تفاصيل قيامه بنحت التماثيل باحترافية، قائلا:" أبلغ من العمر 28 عاما، ودرست دبلوم صناعة ولم أدرس نحت لكن أعتمد على نفسي لدراسة النحت خارج الإطار الأكاديمي".

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لا يوجد أحد في العائلة يعمل في مجال النحت ".

وتابع " انا بحب فن النحت منذ الصغر وبحب أشتغل على شيء مختلف "، مضيفا:" انا متابع جيد لفنانين عالميين".



وأكمل:" قمت بنحت تمثال البابا شنودة والفنان الراحل نجيب الريحاني والفنان عادل إمام ".

ولفت ميشيل حنا :" قمت بنحت تمثال نجيب الريحاني في أسبوع وتمثال البابا شنودة تم نحته في 9 أيام ".