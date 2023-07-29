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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نحات شاب : صنعت تماثيل لـ نجيب الريحاني وعادل إمام والبابا شنودة

صدى البلد

كشف النحات ميشيل حنا ، تفاصيل قيامه بنحت التماثيل باحترافية، قائلا:" أبلغ من العمر 28 عاما، ودرست دبلوم صناعة ولم أدرس نحت لكن أعتمد على نفسي لدراسة النحت خارج الإطار الأكاديمي".

 

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وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   لا يوجد أحد في العائلة يعمل في مجال النحت ".

وتابع " انا بحب فن النحت منذ الصغر وبحب أشتغل على شيء مختلف "، مضيفا:" انا متابع جيد لفنانين عالميين".


وأكمل:" قمت بنحت تمثال البابا شنودة  والفنان الراحل نجيب الريحاني  والفنان عادل إمام ".

 

ولفت ميشيل حنا :"  قمت بنحت تمثال نجيب الريحاني في أسبوع وتمثال البابا شنودة تم نحته في 9 أيام ".

نحت نحات تماثيل البابا شنوده اخبار التوك شو

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