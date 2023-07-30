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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب جامعة حلوان.. رابط التسجيل بالبرامج التدريبية بمركز اللغات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز فى الدورة التدريبية بكافة اللغات ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز.

ويحرص مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب على عقد العديد من الدورات التدريبية التي تؤهل الطلاب، إلى جانب اهتمام الجامعة بتوفير معامل متخصصة وقاعات مجهزة بأحدث الأجهزة لاتاحة مثل هذه الدورات.


وأوضحت إدارة مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان، أنه على الراغبين في الحجز سرعة التوجه الى مركز اللغات بصورة البطاقة، وكشفت أنه يتم الإعلان عن بدء كل دورة فور اكتمال العدد.  

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ونوه المركز بأنه يمكن التسجيل في الدورات التدريبية من خلال رابط صفحة المركز التالية:
https://www.facebook.com/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A9-1545537715694966 .

وتم إنشاء مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بهدف عقد دورات تدريبية تؤهل الطلاب وتساهم في رفع كفاءة الدراسة والبحث بالاشتراك مع بعض الجهات المعنية وكذلك رفع الكفاءة المهنية في تخصصات مختلفة.

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