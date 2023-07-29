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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. هندسة حلوان تتابع تنظيم رحلات علمية للطلاب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تتابع كلية الهندسة جامعة حلوان خلال إجازة نهاية العام الدراسي  تنظيم رحلات علمية للطلاب بالكلية في إطار تحقيق التواصل الدائم والمجتمعي بين جامعة حلوان والمجتمع المحيط ولتقوية الروابط بين الجامعة والمؤسسات الصناعية، بالتعاون مع أسرة من أجل مصر المركزية .


وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور محمود المسلاوي عميد الكلية، وريادة الدكتورة نانسى سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وقيادة الدكتور محمد الشناوى رئيس قسم الهندسة الميكانيكية، وتنسيق ياسر الجبالي مدير إدارة رعاية الشباب بهندسة حلوان ومسئول أسرة من أجل مصر المركزية.

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قبول دفعة ثانية لدراسة الماجستير في الملكية الفكرية جامعة حلوان |موعد التقديم

ويتم التسجيل بهذه الرحلات عبر مكتب ادارة رعاية الشباب بالكلية لكافة الفرق الدراسية.

جدير بالذكر انه اعلن  المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان عن قبول دفعة ثانية لدراسة الماجستير في الملكية الفكرية(العام الجامعي 2023-2024).


كما أوضح المعهد القومي للملكية الفكرية، أنه يتم استيفاء الطلبات والمستندات بمقر المعهد 4 شارع كمال الدين صلاح – جاردن سيتي- أمام السفارة الأمريكية بالقاهرة ـ مؤكدا على أن التقديم خلال الفترة (1- 15 أغسطس 2023).

كلية الهندسة جامعة حلوان جامعة حلوان الدكتور محمود المسلاوى الهندسة الميكانيكية الدكتور السيد قنديل إدارة رعاية الشباب

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