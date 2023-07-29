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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غداً.. معهد إعداد القادة ينظم الملتقى الطلابي الأول للقيادة الاجتماعية

جانب من الملتقي
جانب من الملتقي

ينظم غدا معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ملتقى طلابي يركز على القيادة الاجتماعية تحت شعار "سفراء العمل الاجتماعي"، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وتهدف هذه الفعالية الرائدة إلى تعزيز الوعي وتطوير مهارات الكوادر الشبابية في مجال العمل الاجتماعي والتفاعل الإيجابي مع المجتمع.


ومن جانبه، أكد الدكتور كريم همام ان هذا الملتقى الطلابي يسهم فى تعزيز دور الطلاب  كقادة مؤثرين في المجتمع والعمل الإجتماعي، من خلال استضافة الملتقى عددًا من المتحدثين المتميزين والخبراء في مجال القيادة الاجتماعية، لمناقشة الطلاب وتعريفهم بالمبادرات الرئاسية، لتحقيق الخطة الاستراتيجية ورؤية مصر ٢٠٣٠،  موضحًا أن طلاب الجامعات المصرية هم العقول الواعدة التي ستسهم في بناء مستقبل مصر المزدهر، لذا فإن نجاح طلاب الجامعات في تحقيق أهداف هذه المبادرات سيكون له أثر إيجابي في جامعتهم ومجتمعاتهم وعلى مستقبل مصر وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة.

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وصرح مدير المعهد أن الملتقى يعد فرصة عظيمة للتفاعل وتبادل الخبرات والأفكار الابتكارية فى العمل الإجتماعي، ويشمل البرنامج أيضًا ورش عمل تفاعلية تهدف إلى تعزيز مهارات الاتصال وتنمية القدرات القيادية لدى الطلاب.


وأضاف الدكتور همام ان هذا الملتقى يعد خطوة هامة نحو بناء جيل جديد من القادة الذين يسهمون بفاعلية في تحسين المجتمعات وتحقيق التغيير الاجتماعي الإيجابي، ويمثل فرصة ممتازة للشباب المبدع لاكتشاف إمكاناتهم وتطويرها، وتحويلها إلى قوة محركة ومؤثرة فى العمل الاجتماعي والإنساني.

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