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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الثانوية العامة.. توقعات تنسيق كلية الهندسة 2023

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣
تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

يترقب طلاب الثانوية العامة 2023 إعلان نتيجة الثانوية العامة وانطلاق تنسيق المرحلة الأولى 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية خاصة تنسيق كلية الهندسة ٢٠٢٣  خلال الايام المقبلة.

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى 2023

و من المتوقع إطلاق تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2023  ، عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث يتم إعلان الحدود الدنيا للمرحلة لجميع الشعب.

رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

تنسيق كلية الهندسة ٢٠٢٣ 

و من مؤشرات تنسيق الجامعات ٢٠٣٢ نتوقع أن تنسيق كلية الهندسة ٢٠٢٣ يمكن أن يزيد أو يقل عن العام الماضي بنسب بسيطة حيث كان تنسيق كلية الهندسة العام الماضي : 

 

-هندسة بترول وتعدين جامعة السويس 386.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة القاهرة 366.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة المنصورة 366.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة الزقازيق 363.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة دمياط 362.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 362.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة عين شمس 361.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة بور سعيد 359.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة طنطا 358.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ 355.0 درجة.

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة المنوفية بشبين الكوم 354.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة دمنهور 354.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة بنها بشبرا 353.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة بنها 353.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة الإسكندرية 353.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة السويس 352.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة حلوان 352.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة حلوان بالمطرية 350.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة سوهاج 350.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة الفيوم 348.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة أسوان 347.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة بني سويف 346.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة المنيا 345.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة جنوب الوادي 344.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة أسيوط 344.0 درجة.

- كلية هندسة الطاقة جامعة أسوان 343.0 درجة.

اعلان نتيجة الثانوية اعلان نتيجة الثانوية العامة المرحلة الأولي من تنسيق تنسيق الكليات 2023 رابط تنسيق الكليات 2023

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