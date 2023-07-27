جامعة حلوان تتبنّى إبداعات طلابها | ابتكار روبوت طبي بـ مقام الممرّض .. تشغيل المزرعة الذكية

طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان يبتكرون نظام روبوت طبي يقوم بمهام الممرض

طلاب جامعة حلوان يصممون آلية لاستخدام إنترنت الأشياء بالزراعة

جامعة حلوان : نعمل على إيصال إبداعات الطلاب إلى النور

أطلقت جامعة حلوان مبادرة هنسوقلك لتسويق ابتكارات الطلاب لإبراز جهودهم وإبداعاتهم وتميزهم، بما يسهم في إلقاء الضوء على مشروعاتهم التي ترتبط باحتياجات المجتمع كما تربطهم بسوق العمل، وتنقل الخبرات بين الطلاب، وتتيح فرص حقيقية للمخترعين من خلال تشجيع المسئولين على تبنى ابتكاراتهم سواء من مشاريع تخرج أو ابتكارات وأنشطة.

ومن ضمن المشروعات المشاركة بالمبادرة صمم طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان مشروع الروبوت الطبى يتمكن من قياس المؤشرات الحيوية للمريض مثل (الضغط والسكر والحرارة والأكسجين ونبضات القلب) من خلال حساسات معينة تم استخدامها داخل دائرة إلكترونية مصممة لهذا الغرض.

وكشف الطلاب أنه تم تصميم وبرمجة الدائرة الإلكترونية المسؤولة عن قياس مستوى السكر فى الدم بدون أخذ عينة دم من المريض ويكفى أن يضع المريض يده فقط على مستشعر حساس وهذا الأمر لا يزالون يقومون بالعمل عليه للوصول للدقة المثالية .." وتم العمل على هذه الدائرة بناء على رسالة بحثية تم نشرها فى مجلة جامعة أوربية ألمانية ".

كما قال الطلاب إنه تم تزويد الروبوت بنظام فحص المريض وهذا النظام مبنى على المؤشرات الحيوية التي تم قراءتها من خلال الحساسات الطبية ويقوم المريض بإدخال الاسم والعمر والطول والوزن ويستطيع المريض أن يذكر أي أعراض أخري يشعر بها مثل أنه يشعر بالصداع أو وجع بالجسم فيقوم النظام بإعطاء تقرير طبي مفصل عن حالة المريض بناء علي البيانات التي تم إدخالها من قبل المريض والمؤشرات الحيوية التي قرأها الروبوت بواسطة الحساسات .

تم تنفيذ المشروع تحت اشراف دكتور مصطفى التوخي ، دكتور هشام علي عبدالسلام.

وتكون فريق العمل على المشروع من كل من : كريم شداد محمود حسن ، ربيع محمد ربيع ، أحمد ناجح حسن مكاوى ، علي عنتر عبد الرحمن ، طارق شعبان حميده خليفه ، محمد خالد قاصد ، عبد الله خالد عبدالله علي ، تيسير محمد عطية ، اناسيمون ثروت ثابت جرس ، أميره مروان على مروان ، آية مبروك ابراهيم ، أمل محمد العشري ، ندى محمد عبد العظيم معتوق ، سمية اسامة ابراهيم ، شروق السيد محمد ، رانيا جمال الدين السيد ، سمية محمد حمدى الدولتلى ، علياء سامح حسين ، دينا أحمد عليوة ، بسمة فتوح فهيم ، هايدي ممدوح صبحي كامل ، أميرة عاطف عبد العزيز ، تقى مسعود انور ، إسراء محروس سامي طايل ، أسماء محمد علي نعيم ، أسماء محمد عبد الفتاح ، شروق هاني عبدالمقتدر ، دنيا عامر مديح.

كما قام طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم قسم الالكترونيات مشروع لاستخدام انترنت الاشياء فى تقنيات الزراعة الحديثة .

وكشف الطلاب أن فكرة عمل المشروع انه عبارة عن محاكاة لاستخدام حلول إنترنت الأشياء في تقنيات الزراعة الحديثة بالإضافة لنظام إدارة الحضور والانصراف وحماية وتشغيل المزرعة الذكية .

وأوضح الطلاب انه يتلخص المشروع في عدة نقاط رئيسية تشمل ..

نظام إدارة حضور وانصراف العاملين

نظام تحكم ومراقبة منظومة الرى للتربة والطقس

نظام تحكم فى الطاقة واستخدام أنظمة الطاقة البديلة والمتجددة

قام بتنفيذ المشروع الطلاب : أحمد عبد الناصر أحمد مرسى ، عبدالعزيز شريف صلاح الدين ، أحمد مسعد محمد عوض، عماد ناجي فايز رزق الله ، رمضان السيد أحمد ، أحمد عبدالرحمن عبد العزيز، حامد جمال حامد ، محمد السعيد محمد برزان، ميرام سمير محمد ، سهام سعيد رضوان ، سلوى خيرى محمود ، مارينا ايمن لويز مسعد ، امينة محمود محمد ، اية محمود عبد الفتاح ، حبيبة عبدالعزيز حسن.