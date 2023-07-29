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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: روسيا لا ترفض إجراء محادثات تتعلق بأوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن روسيا لا ترفض إجراء محادثات تتعلق بأوكرانيا، مضيفا أن مبادرة السلام الإفريقية، وكذلك المبادرة الصينية، يمكنهما أن تكونا أساسا للسلام.

وخلال مؤتمر صحفي بعد يوم من اجتماعه مع زعماء أفارقة في سان بطرسبرج، قال بوتين إن من الصعب تنفيذ وقف لإطلاق النار بينما يشن الجيش الأوكراني هجوما.

وحول تطورات الصراع، أشار بوتين إلى أنه لا توجد تغييرات بالغة ولا تكثيف للإجراءات على الجبهة الأوكرانية في الوقت الحالي.

وأضاف أن أوكرانيا فقدت 415 دبابة و1300 عربة مدرعة منذ الرابع من يونيو.

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في إطار آخر، أشار الرئيس الروسي، إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اقترح إجراء محادثات هاتفية، إلا أن الوقت لم يكن ملائما، وأضاف: "اتفقنا على إجراء محادثات هاتفية يوم الأربعاء".

وحول مكان عقد الاجتماع المباشر مع أردوغان، قال بوتين: "لم نتفق بعد أين سيعقد الاجتماع، في روسيا أم في تركيا".

ولفت إلى أن روسيا ترغب بإنشاء منصة إلكترونية لمبيعات الغاز في تركيا، إلا أننا لا نريد تخزين الغاز هناك، مبينا أن مركز الغاز التركي لا يزال على جدول الأعمال.

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