بوتين: خصصنا 2 مليون دولار لشراء دفعة جديدة من المواد الغذائية لـ مالي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الحكومة الروسية خصصت مليوني دولار لشراء دفعة جديدة من المواد الغذائية لمالي من خلال هياكل الأمم المتحدة.



وقال بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس الانتقالي لمالي آسيمي غويتا: "عند الضرورة، نحاول أيضًا دعم بلدك بشكل مباشر ومن خلال هياكل الأمم المتحدة ذات الصلة".



وأضاف: "قررت الحكومة الروسية، على وجه الخصوص، تخصيص مليوني دولار لشراء دفعة جديدة من المواد الغذائية لأصدقائنا الماليين من خلال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة".



وشدد بوتين على زيادة عدد حصص الطلاب الماليين في الجامعات الروسية من 35 إلى 290.

كما أشار الرئيس الروسي إلى القواسم المشتركة في نهج البلدين تجاه المشاكل الدولية والإقليمية.

وأضاف: "نعتبر مالي أحد شركائنا الرئيسيين في المنطقة، ونشاطركم التطلع إلى نقل العلاقات إلى مستوى نوعي جديد".

وقال: "نتمنى بشدة أن نتضامن في المستقبل كما هو الحال الآن من أجل احترام القانون الدولي والحفاظ على الدور المركزي للأمم المتحدة".

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، السلسلة الأخيرة من الاجتماعات مع قادة الدول الأفريقية الذين حضروا القمة في سان بطرسبورغ، ومن المقرر إجراء محادثات مع قادة جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو وغينيا بيساو ومالي والكونغو.