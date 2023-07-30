الليلة.. البحر في الإبداع ضمن فعاليات معرض بورسعيد للكتاب

تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في الثامنة مساء اليوم الأحد، ندوة «البحر في الإبداع البورسعيدي»، ضمن فعاليات معرض بورسعيد للكتاب، بدورته السادسة، المنعقد حاليا في ساحة ديليسبس، أمام مديرية أمن المحافظة، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

ويشارك في الندوة: الدكتور عاطف زرمبة، والريس زكريا إبراهيم، والدكتور محمد العشي، ويدير الندوة الدكتور أحمد يوسف عزت.

ومن المقرر أن تختتم فعاليات المعرض مساء يوم ١ اغسطس المقبل، بأمسية شعرية يشارك فيها مجموعة من الشعراء.

ويرافق الفعاليات مجموعة من الأنشطة الفنية، الخاصة بالطفل، إلى جانب عروض لفرق الفنون الشعبية التابعة لقصور الثقافة.