التعليم العالي: بداية الدراسة رسميا 30 سبتمبر المقبل

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن بداية العام الدراسي الجديد سيكون 30 سبتمبر القادم، موضحا أن المستشفيات الجامعية تستعد للكشف على الطلاب الجدد.

وأوضح عادل عبد الغفار، خلال مداخلته ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي" والذي يقدمه الإعلامي "عمرو خليل"، أن الجامعات الأهلية تقوم بالعديد من الإستعدادات والتي تفتح أبوابها هذا العام للمرة الأولى للطلاب الجدد، بالإضافة إلى البرامج الجديدة المتاحة بالجامعات الحكومية و غيرها.

وأشار إلى أنه بمجرد إعلان مكتب التنسيق الرئيسي بالإعلان عن الموقع للطلاب، ستكون كافة الجامعات الحكومية بقبول الطلاب مع وجود مرشدين لمساعدتهم في إجراء عملية التنسيق.

