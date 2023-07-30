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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. رد فعل شقيق حسن يوسف بعد علمه بوفاة ابن أخيه

حسن يوسف
حسن يوسف

حرص محمد يوسف شقيق الفنان الكبير حسن يوسف، علي نعى عبد الله أصغر أبناء شقيقه الذي توفى منذ قليل، غرقا في الساحل الشمالي.


وكتب محمد يوسف عبر حسابه بـ"فيس بوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي أمس عبد الله حسن يوسف أصغر أبناء شقيقي الأكبر تغمده الله بواسع رحمته.. نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".

وفاة نجل الفنان حسن يوسف

توفى عبد الله نجل الفنان صاحب الخمسة وثلاثون عامًا، غرقًا في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي وتم نقل الجثمان لمستشفى العلمين بمطروح.

تلقى المستشفى، البلاغ في تمام الساعة 2 صباحًا، الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات كيف سمح أمن القرية لنجل حسن يوسف أن يسبح في مثل هذا التوقيت.

وبعد حالة الغرق تم نقل الجثمان لمستشفى العلمين بمطروح، وتحرير المحضر اللازم، والتحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة بمحافظة مطروح.


من هم أولاد حسن يوسف؟

يذكر أن الفنان حسن يوسف قد رزق بأربع أولاد وهم "ناريمان ومحمود، وعمر، وعبد الله"، وهم أولاده من زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي.

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