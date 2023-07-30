عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الجثمان في المشرحة .. تفاصيل الكشف الطبي وسر وفاة ابن حسن يوسف

وفاة ابن حسن يوسف
وفاة ابن حسن يوسف

مازالت صدمة وفاة ابن حسن يوسف تسيطر على الأجواء ، بعدما تم الإعلان عن رحيله بعد أن غرق وهو يسبح في البحر في إحدى قرى الساحل الشمالي .

سبب وفاة ابن حسن يوسف كان محل بحث واهتمام الجميع خلال الساعات الماضية ، والذي سافر في عطلة لقضاء إجازة الصيف برفقة أصدقائه في الساحل و غرق بالبحر ولم يستطع احد إنقاذه.

 

أبناء حسن يوسف الثلاثة

بحسب ما تم تداوله حتى الآن فقد جاءت وفاة عبدالله حسن يوسف اثر تعرضه للغرق في البحر، وأكد الأطباء الذين وقعوا الكشف الطبي عليه انه قد فارق الحياة قبل وصوله الى المستشفى .

كما اكدت التقارير الطبية من مستشفى العلمين ان الراحل ابن يوسف الشريف لم يستطع الخروج من البحر وظل يقاوم الغرق حتى ملأت المياه رئتيه وهذا ما تسبب في وفاته .

ابناء حسن يوسف 

وأوضح الأطباء ان ابن حسن يوسف وصل مستشفى العلمين وكانت وظائف جسمه الحيوية متوقفة، وذلك وفقا لما أظهره الكشف الطبي الذي أكد وفاته بالفعل منذ ساعات.

ملابسات الواقعة

أما أصدقاء الراحل عبدالله حسن يوسف فقد كشفوا عن ملابسات الواقعة وأكدوا انه قرر النزول إلى البحر ليلاً ثم اختفى تحت الماء و بعدها تم انتشال جثمانه وكان فاقداً للوعي ، وعلى الفور تم نقله الى مستشفى العلمين.
 وتم إبلاغ الشرطة التي حضرت للمستشفى بعد التأكد من وفاته ، كما تم إيداع الجثمان بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث.

حسن يوسف


 

حسن يوسف شمس البارودي تفاصيل وفاة ابن حسن يوسف نجل حسن يوسف وفاة ابن حسن يوسف سبب وفاة الن حسن يوسف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الابن المدلل آخر العنقود.. كيف توفي ابن حسن يوسف بالساحل الشمالي؟

وفاة نجل الفنان حسن يوسف غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي

لم يلتزم بتحذيرات ارتفاع الأمواج.. تعرف على أسباب غرق نجل الفنان حسن يوسف

بعد وفاة نجله غرقا.. تعرف على أبناء الفنان حسن يوسف|صور

بيان رسمي من التعليم لإعلان أوائل الثانوية العامة 2023

مفاجأة.. رمضان صبحي إلى الزمالك| تفاصيل

بعد وفاته غرقا.. رسالة من شمس البارودي لابنها| تعرف عليها

عمر أم عبد الله؟.. تضارب بسبب خبر وفاة نجل حسن يوسف

موضوعات متعلقة

لم يلتزم بتحذيرات ارتفاع الأمواج.. تعرف على أسباب غرق نجل الفنان حسن يوسف

الابن المدلل آخر العنقود.. كيف توفي ابن حسن يوسف بالساحل الشمالي؟

ترشيحاتنا

مفاجأة غير سعيدة تنتظر مسرب نتيجة الثانوية العامة

بسبب الأعلاف.. تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم وهذا ثمن البانية الآن

مصرع 6 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة غرب كندا

حريق ضخم بمدرسة حكومية في باكستان.. والسكان يحذرون من احتجاجات عارمة

جنون أسعار السجائر.. تفاصيل الضرائب المفروضة على الدخان والتبغ بالقانون |وموعد التطبيق

صاحب فضل علينا|«خالتي فرنسا».. احترفت صناعة «الفخار» منذ الصغر لتصبح متحدثًا شعبيًا للحرفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومها العالمي| 3 فوائد للصداقة لن تتوقعها.. أهمها الحماية من مرض خطير

الجثمان في المشرحة .. تفاصيل الكشف الطبي وسر وفاة ابن حسن يوسف

رسميًا.. نشر جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بكافة المحافظات| شاهد

كلها فرحة.. صور خاصة لأسرة حسن يوسف قبل وفاة نجله غرقا

فيديو

مكنوش بيتنمروا .. ماذا يقول أصدقاء أوس أوس عن شكله | فيديوجراف

حرب مريم مصطفى وهناء حمزة والأهلي والمحكمة تسدل الستار.. التفاصيل كاملة

حقيقة وفاة شيرين عبدالوهاب بأزمة قلبية.. ماذا قال حسام حبيب؟| فيديوجراف

تحذير عاجل للمصيفين في الإسكندرية.. اعرف السبب| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ