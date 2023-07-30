الجثمان في المشرحة .. تفاصيل الكشف الطبي وسر وفاة ابن حسن يوسف

مازالت صدمة وفاة ابن حسن يوسف تسيطر على الأجواء ، بعدما تم الإعلان عن رحيله بعد أن غرق وهو يسبح في البحر في إحدى قرى الساحل الشمالي .

سبب وفاة ابن حسن يوسف كان محل بحث واهتمام الجميع خلال الساعات الماضية ، والذي سافر في عطلة لقضاء إجازة الصيف برفقة أصدقائه في الساحل و غرق بالبحر ولم يستطع احد إنقاذه.

أبناء حسن يوسف الثلاثة

بحسب ما تم تداوله حتى الآن فقد جاءت وفاة عبدالله حسن يوسف اثر تعرضه للغرق في البحر، وأكد الأطباء الذين وقعوا الكشف الطبي عليه انه قد فارق الحياة قبل وصوله الى المستشفى .

كما اكدت التقارير الطبية من مستشفى العلمين ان الراحل ابن يوسف الشريف لم يستطع الخروج من البحر وظل يقاوم الغرق حتى ملأت المياه رئتيه وهذا ما تسبب في وفاته .

ابناء حسن يوسف

وأوضح الأطباء ان ابن حسن يوسف وصل مستشفى العلمين وكانت وظائف جسمه الحيوية متوقفة، وذلك وفقا لما أظهره الكشف الطبي الذي أكد وفاته بالفعل منذ ساعات.

ملابسات الواقعة

أما أصدقاء الراحل عبدالله حسن يوسف فقد كشفوا عن ملابسات الواقعة وأكدوا انه قرر النزول إلى البحر ليلاً ثم اختفى تحت الماء و بعدها تم انتشال جثمانه وكان فاقداً للوعي ، وعلى الفور تم نقله الى مستشفى العلمين.

وتم إبلاغ الشرطة التي حضرت للمستشفى بعد التأكد من وفاته ، كما تم إيداع الجثمان بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث.

حسن يوسف



