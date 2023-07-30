بأسعار رمزية .. أرخص 3 موبايلات سامسونج في مصر 

معركة شرسة للحصول على أفضل الهواتف الرخيصة ، وما تختاره يعتمد على المبلغ الذي تريد دفعه مقابل هاتفك. لذلك سنقدم أرخص وأفضل هذه الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة لهواتف العملاق الكوري الجنوبي سامسونج.

هاتف سامسونج Galaxy A04e

جاء هاتف سامسونج Galaxy A04e بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD ، قياس 6.5 بوصة، ودقة 720 × 1600 بيكسل، وجودة +HD، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A04e بمعالج من نوع Mediatek MT6765 Helio P35 من شركة ميديا تيك، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 و 4 جيجابايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 64 و 128 جيجابايت ، مع نظام التشغيل أندرويد 12 .

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A04e كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية تأتي بعدسة واسعة بدقة 13 ميجابكسل، مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل مع فلاش LED ، مع كاميرا أمامية دقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A04e على بطارية 5000 مللى أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع بقوة 15 واط، مع فتحة من نوع USB Type-C 2.0 ، مع تقنية GPS .

يبلغ سعر هاتف سامسونج Samsung Galaxy A04e في السوق المصري حوالي 3099 جنيه .

هاتف سامسونج Samsung Galaxy A04

يأتي هاتف سامسونج Galaxy A04 مع شاشة عرض PLS LCD حجم 6.5 بوصة، بدقة وضوح 720x1600 بيكسل، مع كثافة بيكسلات 270 بيكسل لكل بوصة، مع نسبة شاشة إلى هيكل 81.3%.

ويتم تشغيل سامسونج Galaxy A04 من خلال معالج ثماني النوى، مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 أو 4 أو 6 أو 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 32 أو 64 أو 128 جيجابايت ويمكن زيادتها من خلال بطاقة microSDXC.

يقدم هاتف سامسونج Galaxy A04 كاميرا خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل فتحة عدسة واسعة مع مستشعر آخر للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 5 ميجا بيكسل.

يحتوي هاتف سامسونج Galaxy A04 على بطارية سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة لا يمكن إزالتها، مع نظام تشغيل أندرويد 12 قابل للتحديث إلى 13، أما مع المستخدم One UI Core 5.0 .

ويبلغ سعر هاتف سامسونج Galaxy A04 حوالي 3199 جنيه مصري.

هاتف سامسونج Galaxy A03

يعمل هاتف سامسونج Galaxy A03 بمعالج معالج ثماني النواة من نوع Unisoc T606 ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1 ، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 و4 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 32 أو 64 أو 128 جيجابايت.

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A03 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS IPS، قياس 6.5 بوصة، بجودة +HD ، مع نوتش بتصميم Infinity-V،على شكل قطرة ماء للكاميرا الأمامية، وألوان الأسود والأزرق والأحمر.

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A03، كاميرا خلفية مزدوجة تضم مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل، مع مستشعر لتصوير العمق 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، وفلاش LED في الخلف.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A03، على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط ، يتم شحنها عبر منفذ microUSB، مع تقنية الصوت المحيطي Dolby Atmos.

يبلغ سعر هاتف سامسونج Samsung Galaxy A03 في السوق المصري حوالي 3249 جنيه فقط.