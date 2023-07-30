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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تدين أعمال العنف أمام سفارتها بالنيجر وتدعو السلطات إلى ضمان أمنها

صدى البلد

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم /الأحد/ أن فرنسا تدين أعمال العنف بمحيط سفارتها بالنيجر، حيث تظاهر آلاف الأشخاص أمام السفارة الفرنسية في نيامي ، داعية السلطات لضمان أمنها. 


وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان، إن "فرنسا تدين كل أعمال العنف ضد المقرات الدبلوماسية التي يعتبر أمنها من مسؤولية الدولة المضيفة". 


وأضافت أن قوات الأمن في النيجر ملزمة بضمان أمن مقراتنا الدبلوماسية والقنصلية بموجب اتفاقيات فيينا، "ونحن ندعوها إلى الوفاء بهذا الالتزام الذي يفرضه عليها القانون الدولي". 


واحتشد الآلاف من المتظاهرين أمام السفارة الفرنسية في نيامي ورددوا شعارات معادية لفرنسا وسط أجواء متوترة، خلال مسيرة لدعم الجنود التابعين للجنرال تشياني الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم في النيجر. 


وأعلنت الخارجية الفرنسية أمس تعليق فرنسا جميع مساعداتها التنموية بشكل فوري ووقف دعم الميزانية للنيجر، وذلك على خلفية آخر التطورات في البلاد حيث أعلن قائد الحرس الرئاسي عبد الرحمن تشياني توليه السلطة في النيجر عقب الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم. 


وقالت الخارجية في بيان، إن فرنسا تدعو إلى استعادة النظام الدستوري في النيجر دون تأخير في ظل وجود الرئيس محمد بازوم المنتخب من قبل الشعب. 

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