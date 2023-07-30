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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار حاسم من القضاء الأمريكي بشأن دعوي  تشهير رفعها ترامب ضد CNN

دونالد ترامب
دونالد ترامب

رفض قاض فيدرالي دعوى تشهير بقيمة 475 مليون دولار رفعها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ضد شبكة “سي إن إن” لوصفها مزاعمه بتزوير الانتخابات بأنها “الكذبة الكبرى” وربطه بالزعيم النازي الألماني أدولف هتلر.

وقال القاضي راج سينجال، في حكمه الذي وزعته وسائل الإعلام الأمريكية: “حتى لو كانت عبارة الكذبة الكبرى يمكن أن تجبر المشاهد العاقل بطريقة معقولة على تصور ترامب على أن يشبه هتلر أو استبدادي، فإن مثل هذه المصطلحات ليست بيانات حقيقة تخضع لقوانين التشهير ... على الرغم من أن تصريحات “سي إن إن” بغيضة، إلا أنها لم تكن، من الناحية القانونية، تشهيرية”.

أثناء تعليقه على هذه القضية، قال المتحدث باسم الرئيس الأمريكي السابق، ستيفن تشيونج، في بيان إنهم يتفقون مع “النتائج التي توصل إليها القاضي الذي يحظى باحترام كبير بأن تصريحات سي إن إن حول الرئيس ترامب بغيضة”، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.

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وقال ترامب في مناسبات عديدة إنه يعتبر نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في عدة ولايات أمريكية مزورة، مما حرمه من الفوز في الانتخابات.

كما ادعى الزعيم الأمريكي السابق أنه موضوع مطاردة سياسية نتيجة لجهوده لإثبات تزوير الانتخابات والناخبين.

الرئيس الأمريكي السابق ترامب دونالد ترامب

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